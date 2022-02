Sinergia istituzionale continua tra i Comuni di San Giuliano e Vecchiano: gli ultimi risultati, in ordine cronologico: "Una nuova e moderna Rsa convenzionata di San Giuliano, che accoglierà molti degli operatori sanitari che erano sinora in forza al Distretto Sanitario di Vecchiano, e l’acquisizione del Ponte di Ripafratta, infrastruttura strategica, da parte della Provincia di Pisa per una futura riqualificazione. Nei giorni scorsi la Regione Toscana ha emesso il decreto con il quale ha dato formale parere favorevole affinché la classificazione della via di Ripafratta diventi strada provinciale: questo comporta l’avvio dell’ultima fase amministrativa.

"Un passaggio decisivo per la definizione di un ente responsabile per il ponte di Ripafratta, per il quale, peraltro, abbiamo fatto molto in questi anni, come enti comunali", spiega il sindaco e presidente della Provincia Massimiliano Angori. "Nel bilancio provinciale 2022 sono già state stanziate le risorse per € 1.200.000 per la progettazione della manutenzione al ponte, oltre alle altre opere d’arte presenti lungo la strada", conclude il sindaco Di Maio, anche consigliere provinciale.