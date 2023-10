Una nuova rotatoria sulla provinciale del mare: "Nascerà in prossimità del polo universitario"

Sarà realizzata una nuova intersezione a rotatoria lungo la Sp22 del Mare, di collegamento con il nascente nuovo Polo universitario di Scienze Veterinarie. E’ stato infatti approvato lo schema di accordo di programma con Decreto Presidenziale per l’ente provinciale, a breve la Provincia di Pisa e l’Università di Pisa sottoscriveranno uno specifico protocollo. Il costo della realizzazione dell’opera in questione è stimato complessivamente in 600mila euro di cui 300mila quale importo dei lavori che interessano la parte della futura viabilità di proprietà della Provincia. Il presidente della Provincia Massimiliano Angori sottolinea come sia "emersa la necessità di migliorare, ai fini della sicurezza stradale, l’attuale accesso sito in corrispondenza del complesso universitario esistente".