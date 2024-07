Una merenda per tutti? Ecco le crepes

Pisa, 11 luglio 2024 – La mia bambina ne va matta. A colazione e a merenda nella versione dolce, a pranzo o cena in quella salata. Sono le crespelle, crepes in francese, cioè increspate. Pochi gli ingredienti per 6-8 crepes, dipende dallo spessore: due uova, 50 grammi di farina setacciata, mezzo cucchiaio di burro fuso, metà tazza di latte tutto amalgamato. A questo punto si può

aggiungere lo zucchero, la quantità dipende dai gusti, o un pizzico di sale.

La prima versione è dolce e si può farcire con marmellata, crema di nocciole o di pistacchi. Per staccare la cialda imburrare leggermente la teglia antiaderente e poi versarci la quantità di impasto contenuta in un mestolo. Appena cuoce da un lato, staccare con una paletta la crepe e girarla; se le fate salate, possono essere riempite con prosciutto cotto e formaggio o spinaci e ricotta, arrotolate e cotte in forno con un po’ di pomodoro e/o besciamella in una profila.

Antonia Casini