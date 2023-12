"Una guida per la Toscana": in tour per aiutare gli alluvionati

Solidarietà subito dalle guide turistiche. "Viviamo e lavoriamo con il territorio ed è venuto spontaneo essere solidali con esso e con chi ha subito e subisce i danni dell’alluvione". Lo dice Ilaria Fagiolini, guida turistica e promotrice della lodevole iniziativa nata spontaneamente e aperta a tutte le guide professioniste abilitate dal patentino. L’idea è semplice. "Chi prenoterà un tour con noi, pagherà la visita versando il denaro sui conti corrente aperti da vari enti ed associazioni a favore degli alluvionati". Il progetto si intitola "Una guida per la Toscana". Nonostante l’iniziativa sia nata da pochissimo, si possono già contare almeno una decina di guide per la grande maggioranza pisane. "Ciò non significa – spiega Fagiolini – che ci limiteremo a Pisa anzi sono benvenute le guide di altri territori. Sono state calendarizzate visite guidate a San Miniato, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Lucca e altre zone extra cittadine. Per prenotare una visita di solidarietà, basta mandare una mail al seguente indirizzo: [email protected]. Passata l’emergenza, troppo facilmente ci si dimentica della conta dei danni e dei fondi necessari per ripartire. L’alluvione che ha colpito la piana fiorentina assieme alla mareggiata che ha flagellato l’intero litorale pisano, sia a novembre che ieri sono state le ore più buie dal punto di visa dei danni climatici e meteo. C’è che ancora chi si sta leccando le ferite ed altre ne sono arrivate ieri mentre si susseguono le allerte meteo lanciate dai servizi di Protezione civile della Regione. Per questo, è importante non dimenticare ed esserci. Le guide turistiche aderenti, ci conducono in un territorio, quello della solidarietà senza clamori, poco esplorato e dovrebbero essere di esempio ad altre categorie. "Lasciamo il massimo di libertà alle persone di scegliere il conto corrente su cui versare l’importo. Noi non toccheremo un solo euro, va tutto direttamente sul conto". La pagina Facebook è: Unaguidaperlatoscana. E da lì si possono prenotare già due visite a Pisa e Firenze. Tra i conti correnti da ricordare c’è quello della regione Toscana, del gruppo Monrif (La Nazione, Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e il Giorno), quello della Cna Toscana centro.

Carlo Venturini