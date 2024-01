Una gita in bici alla scoperta del Liberty viareggino

E’ un momento di grande successo per il cicloturismo. La bicilattea è al cventro di una riscoperta anche per fare delle gite, non solo e soltanto per gli appassionati di attività fisica. Ecco una proposte per andare sulle due ruote a visitare luoghi di grande cultura. Domenica sarà possibile andare alla scoperta dei principali esempi del Liberty viareggino, guidati in bicicletta dall’associazione Ville e dimore storiche della Versilia. La gita è organizzata da Fiab Pisa: partenza in bici alle 9 da piazza dell’Arcivescovado e arrivo a Viareggio verso le 12, ora d’inizio del giro cittadino alla scoperta del Liberty. Alla fine della visita, dopo il pranzo in uno dei locali del lungomare, il rientro a Pisa sarà in treno. Il percorso complessivo in bicicletta è di circa 31 km di lunghezza senza dislivello, su strade asfaltate e sterrate.

La partecipazione è riservata ai soci Fiab, è possibile associarsi (o rinnovare) sul sito https://www.fiabpisa.it/tesseramento o prima della partenza. Per partecipare è anche richiesta l’iscrizione entro le 14 di oggi 14.00 su www.fiabpisa.it/volantini/ViareggioInLiberty.pdf. I ciclisti – fa sapere l’organizzazione – dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti e in buone condizioni, muniti di camera d’aria di scorta e kit di riparazione. Il costo della visita guidata è di 10 euro da versare alle organizzatrici alla partenza da Pisa. Per informazioni e dettagli sul programma contattare Giusi, [email protected]; Elisa, [email protected]. Questo il riferimento telefonico: 3478269433.