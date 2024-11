Una giornata di visite gratuite. Screening neurologici e controlli con il cardiologo

Tornano le visite gratuite al centro Memento di Ospedaletto. Si terrà giovedì 14 novembre la giornata di prevenzione dedicata a visite e esami a disposizione della cittadinanza organizzati dal Centro di neuroriabilitatazione interdisciplinare Memento e da Confcommercio Pisa, grazie alla collaborazione con la Onlus Cecchini Cuore e l’Associazione Pisa Parkinson. "Il 14 novembre - spiega Antonio Melani, responsabile Area di Prevenzione del Gruppo Memento - sarà possibile prenotare gratuitamente un pacchetto di prevenzione che prevede esami e test importanti, attraverso le seguenti attività: screening cognitivo motorio neuroriabilitativo a cura dei dottori Alfonso D’Apuzzo ed Emanuele Colombini, neuropsicologi, e il controllo medico cardiaco a cura del dottor Maurizio Cecchini. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Pisa Parkinson sarà, inoltre, disponibile una consulenza specializzata su questo tipo di malattia". Il tutto si svolgerà al centro di neuroriabilitazione, dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, "indimenticabile medico e assessore alle politiche sociali del comune di Pisa - prosegue Melani - a cui è intitolato il nostro Centro".

A commentare l’iniziativa anche il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che parla di "una nuova importante opportunità resa possibile dall’impegno, le competenze e la capacità di fare rete di una squadra di professionisti in grado di offrire servizi altamente qualificati. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di migliorare la qualità della vita di molti pazienti, avvalendosi anche di preziose collaborazioni che consentono di offrire un servizio ancora più completo e integrato". In occasione della giornata di prevenzione sarà possibile prenotare anche uno specifico controllo medico cardiaco grazie alla collaborazione con la Onlus Cecchini Cuore.

"La diffusione e la conoscenza dell’utilizzo del Defibrillatore (Dae) sono fondamentali - spiega Maurizio Cecchini, fondatore e presidente dell’associazione -. La morte improvvisa non si previene, ma si può curare con il tempestivo utilizzo di questo strumento. Questo è un raro caso in cui è meglio curare che prevenire. Per questo motivo, con Memento, ci impegniamo in questa campagna di prevenzione e di formazione sulla salute". Le visite si svolgeranno nella sede del Centro Memento in via Galileo Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa). Per gli esami è necessaria la prenotazione contattando il numero di cellulare 3316889241.