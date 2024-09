Una classe da 51.760 alunni: "È a scuola che si diventa grandi. Rispettate regole, diritti, doveri"

di Gabriele Nuti

Con i suoi 51.760 alunni e studenti il mondo della scuola di Pisa e provincia è la seconda "città" più numerosa dopo il capoluogo. E’ persino ovvio e superfluo, quindi, ricordare quanto sia importante, non solo simbolicamente, il primo giorno o il ritorno alle Infanzia, alle Primarie e alle Secondarie di primo e secondo grado. I numeri, è proprio questo il caso, parlano da soli. I piccoli delle Infanzia sono 6.343, i più grandi delle Primarie sono 15.838. Meno numerosi gli studenti delle Secondarie di primo grado (ex Medie) che si fermano a 11.198, mentre il numero più alto di studenti è quello delle Secondarie di secondo grado (ex Superiori) che sono ben 18.381. Tra Pisa e provincia ci sono 33 Istituti comprensivi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), un Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia) e 18 scuole Superiori.

Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Pisa, Andrea Simonetti, ha suonato la prima campanella nella nuova scuola Secondaria di primo grado di Calci (appena inaugurata) insieme al dirigente scolastico Pierangelo Crosio. "Abbiate cura di questo edificio", la raccomandazione di Simonetti agli studenti alla presenza del sindaco Massimiliano Ghimenti. "La scuola è il luogo in cui si diventa grandi e in cui prendono forma i sogni che realizzeranno – ha detto ancora Simonetti – Vi invito al rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri che bisogna imparare ad esercitare per diventare cittadini attivi. Siate belli come la vostra nuova scuola, perché il bello sta nel bello e la bellezza porta con sé altra bellezza, estetica e sostanziale".

Il provveditore Simonetti ha visitato anche altre due scuole. La Fucini di Pisa per dare il benvenuto al nuovo dirigente scolastico Francesco Feola e con lui,simbolicamente, a tutti i dirigenti scolastici della provincia e a tutto il personale. Feola ha mostra a Simonetti il laboratorio (in fase di allestimento) dedicato alla creatività manipolativa e alle Stem e la Superteca, la biblioteca allestita grazie al lavoro volontario del personale scolastico e alla donazione di arredi. A proposito di dirigenti in Provincia ne mancano tre; le nomine sono al momento bloccate per ricorsi al Tar (Gandhi di Pontedera, Luther King di Calcinaia e Settesoldi di Vecchiano).

Infine, Simonetti ha visitato la Quasimodo dell’Istituco comprensivo Pisano a Calambrone, dove è stata trasferita la scuola Secondaria di primo grado di Marina di Pisa. Il provveditore è stato accolto dal dirigente Lucio Bontempelli, il quale ha spiegato che il trasferimento e l’allestimento delle classi della scuola secondaria è stato possibile solo grazie al lavoro volontario di tutto il personale scolastico e delle famiglie. "Siete un modello di scuola a legami forti", il commento di Simonetti.