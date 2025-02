Una città intera pronta all’esodo. Pisa-Sassuolo è già nella storia: "Ragazzi, verrei insieme a voi"

Il grande giorno è ormai vicino, la data che ogni tifoso nerazzurro aveva segnato sul calendario è arrivata, Pisa - Sassuolo non è una partita qualsiasi, ma uno scontro che potrebbe indirizzare l’esito di un intero campionato. Lo sanno bene i tifosi nerazzurri che, consapevoli del peso della sfida, hanno deciso di seguire in massa la squadra a Reggio Emilia. Spesso si parla di 12esimo uomo, e mai come in questo caso sarà vero, domani infatti sul prato del Mapei Stadium a fianco dell’undici schierato da mister Inzaghi scenderanno in campo anche i quasi settemila tifosi pisani che, sull’onda dell’entusiasmo per un cammino sin qui da sogno, sono pronti a fare la loro parte trasformando gli spalti in una vera e propria bolgia nerazzurra.

"Fanno bene, ci andrei anche io se l’età me lo permettesse" scherza il celebre attore Atos Davini, una vita sul palco e dietro la macchina da cinepresa. "Il mio cuore è tutto per il Pisa, del resto nerazzurri si nasce - prosegue Davini, storico tifoso dello Sporting –. Sto seguendo con attenzione il cammino della squadra e credo che se i ragazzi giocano come sanno ci potremmo togliere una bella soddisfazione e portare a casa una bella vittoria, anche se si tratta comunque di una partita molto difficile". Certo un po’ di scaramanzia non guasta mai "Ai tempi di Romeo si spargeva il sale, ma oggi io mi affido semplicemente ai ragazzi, sperando che continuino a farci sognare".

Ma come saranno accolti i tifosi nerazzurri? A Sassuolo la sfida è raccolta da un altro supporter storico. "Noi accogliamo tutti bene - afferma Claudio Mazzi, classe 1950 e fondatore dello storico “Puma Fan Clèb“ di Sassuolo -. A volte i pisani sono un po’ più “attaccabrighe“ forse in virtù del loro gemellaggio con la Reggiana, ma sarà una bella partita anche sugli spalti. A dire la verità penso che rischiamo di essere in minoranza...". "La sconfitta all’andata ci ha fatto male – spiega ancora Mazzi – siamo consapevoli di essere una squadra da serie A ma anche noi siamo umani, così come il Pisa". Umani e per questo con un cuore che batte sempre più all’impazzata.