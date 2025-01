Un viaggio alla scoperta del cielo con il liceo Galilei

Continua il viaggio alla "scoperta del cielo": il liceo Galileo Galilei sarà aperto anche oggi per la seconda giornata dell’undicesima edizione dei Giorni Classici, tradizione ormai più che consolidata per la storica scuola pisana. Gli ospiti potranno conoscere i protagonisti della letteratura greca e romana antica che hanno trattato o sono stati protagonisti dei miti sul cielo e sui suoi astri attraverso alcune rappresentazioni: dal primo viaggio sulla luna raccontato da Luciano di Samosata alle Pleiadi, passando per le storie di Andromeda, Tanabata e Nut.

Non mancherà qualche riferimento alla modernità con "Tu si que dibatti", una simpatica rivisitazione del noto talent show "Tu si que vales" e una riflessione sulla scoperta del cielo "come vita ultraterrena". Ogni anno, da 11 anni, gli studenti e le studentesse del Galilei hanno così modo di dare sfogo alla loro creatività e di mostrare, in chiave differente, gli argomenti affrontati nel percorso di studi e le loro conoscenze.

Per avere accesso alla scuola e alle rappresentazioni è necessaria la prenotazione al modulo Google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDjJqwt_NP1PppgeXfDpF-04oxElNwo8aIHHTiGekJyz0jPw/viewform. Il liceo classico oggi sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Giulia De Ieso