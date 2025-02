Un viaggio... a gonfie vele. Pronti, partenza e via lontani

Il mare, nella sua immensità è un meraviglioso spettacolo della natura, ma la prima regola è rispettarlo ed è per questo motivo che noi, gli alunni delle classi VA e VB della Scuola primaria D. Chiesa, prima di avventurarci in un’indimenticabile navigazione, ci siamo rivolti a due esperti: Leo Gonnelli skipper e comandante di barche a vela, e Alberto Nuzzi istruttore nazionale di Vela. Sono venuti in classe e ci hanno raccontato delle meravigliose esperienze ma soprattutto le regole per andare in barca, prima in assoluto la sicurezza e seconda non dimenticarsi la bussola!

Siamo tutti pronti al Porto di Marina di Pisa, fra zaini straripanti e borsoni enormi come se partissimo per un mese ed invece è solo un fine settimana di primavera, quando esce sul ponte il comandante, ci vede ed esclama: "Ma voi con tutta questa roba dove pensate di andare...ve la butto tutta a mare!!!". Fra la disperazione dei genitori e la nostra gioia abbiamo svuotato i bagagli portando solo l’indispensabile. Adesso siamo pronti per un’avventura straordinaria: "Spieghiamo le vele!". A bordo ognuno di noi ha un compito ben preciso, fondamentale è rispettare ruoli e regole, tutti dobbiamo essere attenti osservatori perché il nostro viaggio verso l’Elba sia tranquillo e sicuro. Il mare è calmo e siamo sul ponte a goderci una bella limonata, ad un certo punto si vedono dei tonnetti che nuotano vicino a noi, qualcuno di noi si sporge e “Splash” eccoli in acqua! Immediatamente lo skipper sempre attento e vigile, preme il MOB, Man Over Board, e prontamente fra risate e un po’ di preoccupazione riusciamo a recuperare i compagni.

Scende il buio, quando ad un certo punto, dietro di noi uno spettacolo meraviglioso, che non dimenticheremo mai, la schiuma diventa luminescente e i delfini ci giocano in mezzo, è il placton e questo fenomeno capita solo nelle notti primaverili. Come se non bastasse eravamo lì sul ponte a guardare le costellazioni, sembrava di essere sotto una cupola celeste dove le stelle toccano i confini dei mari.

Il resto del viaggio continua a gonfie vele, fra pranzi con il nostro pescato, lo snorkeling, con tanto di avvistamento di Nemo e Dora... neanche fossimo alle Maldive, ma per fortuna nessuna tempesta, il nostro comandante aveva fatto bene i calcoli! È stata un’esperienza straordinaria, abbiamo provato un grande senso di libertà che solo i "Lupi di mare come noi" possono capire.