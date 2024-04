Un trenino per far scoprire il parco di San Rossore ai giovanissimi Talenti Autistici

Pisa, 23 aprile 2024 – Sarà una giornata tra natura e solidarietà quella organizzata sabato 27 aprile da ConfParco Confcommercio Pisa, Top 5 Viaggi e Talenti Autistici aps, con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. “In Trenino con i Talenti Autistici” permetterà ai bambini con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie di godere una gita immersi tra le bellezze di San Rossore a bordo del suggestivo trenino che attraverserà alcuni dei luoghi più affascinanti del Parco, con ricavato devoluto totalmente in beneficenza in favore dell'associazione Talenti Autistici. “Oltre a svolgere il nostro ruolo di rappresentanza delle imprese abbiamo il dovere di dare una mano e raccogliere nuove sfide, coltivando questo obiettivo ogni giorno e cercando sempre di impegnarci per fare qualcosa in più per il prossimo - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - proprio come in occasione di questa nuova iniziativa nata grazie alla disponibilità delle imprese di ConfParco, esempi di qualità, accoglienza e in questo caso anche di solidarietà”. “L'inclusività è un tema che ci sta particolarmente a cuore - dichiara Giulia Antonelli, presidente di ConfParco Confcommercio Pisa - per questo dopo aver conosciuto Talenti Autistici in occasione della Cena dei Talenti del 2 aprile ci siamo attivati per permettere ai ragazzi dell'associazione, alle loro famiglie e a chiunque voglia partecipare di vivere un'esperienza entusiasmante, attraverso un tour naturalistico che partendo dal Centro Visite della Tenuta di San Rossore arriverà fino alla spiaggia del Gombo”. “Per noi è fondamentale l'aiuto di enti e associazioni e ringraziamo di cuore Confcommercio per questa nuova opportunità di solidarietà, nata in seguito a un bellissimo evento come la Cena dei Talenti, che permetterà a bambini e famiglie di vivere una giornata straordinaria a contatto con la natura” il ringraziamento della presidente dell'Associazione Talenti Autistici Sara Frediani. “Quella di Talenti Autistici, a cui l'Ente ha messo a disposizione il primo terreno all'interno del Parco di San Rossore, è una bellissima esperienza che Confcommercio sta supportando concretamente sviluppando iniziative ed eventi in favore dell'associazione” il commento del presidente dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli Lorenzo Bani. La partenza del trenino è alle ore 10.30 dal Centro Visite della Tenuta di San Rossore in località Cascine Vecchie, con ritrovo dei partecipanti alle ore 10 e pranzo al sacco fornito dalla Bottega del Parco. Per ogni ulteriore informazione e prenotazioni è possibile contattare o scrivere via Whatsapp al numero 3392480264. L'Associazione Talenti Autistici Aps, nata a Pisa nel 2020 per volontà di un gruppo di genitori di bambini tra i 3 e i 12 anni con disturbi dello spettro autistico, è quotidianamente impegnata sul territorio nell'organizzazione di attività e iniziative socio-educative e di sensibilizzazione sul tema dell'autismo.