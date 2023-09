Un tirocinante per la segreteria

Per studio di consulenza del lavoro azienda del territorio cerca tirocinante addettoa a mansioni d’ordine di segreteria. Il tirocinante in affiancamento al tutor si dovrà occupare dell’accoglienza clienti, segreteria e di tutta la gestione delle pratiche. Viene richiesto il diploma ITC o laurea economia, ottime conoscenze del pacchetto office. Non è richiesta esperienza di mansione, un posto disponibile. La retribuzione mensile lorda prevista è di 500 euro per il tirocinio della durata di 6 mesi e 30 ore di contratto settimanali part time. La sede del lavoro è a Cascina. L’azienda richiede la patente B come pre-requisito ed è rivolta a candidati di ambo i sessi. La scadenza dell’offerta è il 6 ottobre. Per candidarsi è necessario essere registrati al centro per l’impiego della Regione.