“Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale” al Museo di Calci

Calci (Pisa), 16 aprile 2024 - Come dormono le fregate? Le operose api si concedono anche loro qualche pisolino? È possibile capire che un polpo sta dormendo? LA MOSTRA - Per scoprire queste ed altre curiosità sul sonno nel mondo animale visitate “Un sonno bestia. Il sonno nel mondo animale”, una mostra fotografica ed interattiva allestita presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa dal 17 aprile al 17 luglio 2024. Il progetto divulgativo, ideato e realizzato da Ecozoica – una giovane società che si occupa di comunicazione ambientale – contiene immagini di un nutrito gruppo di fotografi e fotografe di natura, testi divulgativi basati sulle più aggiornate ricerche scientifiche, video interviste rilasciate da ricercatori e ricercatrici, un estratto del documentario “Octopus: Making Contact” edito da PBS e una grafica accattivante basata sulla tecnica del “visual thinking”. Grazie a questi strumenti, verrete accompagnati in un viaggio incredibile tra scienza e bellezza, in quello che è il comportamento più comune, ma allo stesso tempo misterioso, dell’intero mondo animale. L’esposizione, presentata in anteprima assoluta al prestigioso Festival della Scienza di Genova 2023, è interamente in doppia lingua, italiano ed inglese. Alla fine del percorso è possibile anche mettere alla prova le proprie conoscenze sulle specie animali della mostra grazie ad un divertente gioco interattivo. GLI ALTRI APPUNTAMENTI - Venerdì 19 aprile 2024, alle ore 16.30, verrà inaugurata l’esposizione temporanea “1984-2024: la Galleria dei cetacei del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa”. La Galleria dei cetacei rappresenta l’allestimento più identificativo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il loggiato in cui è allestita, lungo oltre 100 metri e affacciato sugli oliveti della Certosa, ospita buona parte della più importante collezione cetologica del nostro Paese, con alcuni esemplari unici nei musei italiani. La galleria è anche una delle poche al mondo ad esporre gli scheletri dei tre più grandi mammiferi esistenti sulla Terra: la balenottera boreale, la balenottera comune e la balenottera azzurra. Domenica 21 aprile 2024, in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), il Museo propone l’attività dal titolo “Custodi del pianeta”. Una visita speciale interattiva con gioco finale per diventare veri custodi del nostro pianeta! Attraversando le sale più spettacolari del Museo scopriremo insieme cos’è l’Agenda 2030, quale impatto hanno alcune nostre azioni sugli ecosistemi e sugli animali che li abitano ma soprattutto impareremo cosa possiamo fare per proteggerli. L’evento si inserisce nel programma di attività e visite guidate rivolte a famiglie e dedicate alle tematiche dell’Agenda 2030. M.B.