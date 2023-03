Un secolo di aeronautica Celebrazioni e mostre con la 46esima brigata aerea

di Enrico Mattia Del Punta

"Con lo sguardo proiettato al cielo e allo spazio, ma con i piedi saldamente a terra" è con questo spirito che il comandante della 46esima brigata area, Giuseppe Addesa ha presentato ieri mattina – all’aeroporto militare di Pisa – il programma dell’Open Day celebrativo in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, nata il 28 marzo 1923. "Una forza armata relativamente giovane, ma proiettata nel futuro, grazie all’avanguardia tecnologica" ha detto il comandante. Le celebrazioni inizieranno il 27 marzo alle 21.30 quando verrà illuminata la Torre di Pisa con i colori della bandiera italiana; nello stesso momento verrà anche proiettato il logo del centenario: il numero 100, dall’aspetto futurista e con raffigurata una traiettoria che lega un aereo del 1923 ad uno dei giorni nostri.

Il 28 marzo invece sarà il giorno dei festeggiamenti veri e propri. La giornata comincerà alle 10 davanti alle autorità locali, con l’alzabandiera solenne, nei pressi del sacrario ai caduti di Kindu. Dopo sarà possibile accedere al piazzale per visitare i veicoli in mostra statica e con la presenza di equipaggio che spiegherà ai cittadini i mezzi e le loro funzioni. Per accedere sarà necessario registrarsi al sito web www.46ba.it. Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica all’interno del terminal, a cura di Paolo Farina e che ripercorrerà le fasi storiche dell’aeroporto. La giornata andrà avanti tra stand espositivi dell’Aeronautica Militare e Associazione Radioamatori Italiani, e si svolgerà in concomitanza con la celebrazione nazionale che si terranno in piazza del Popolo a Roma. Alle 11 un megaschermo collegherà Pisa con la cerimonia nazionale in attesa del passaggio della formazione del centenario, tra cui saranno presenti i veicoli della 46esima. Proprio in questi giorni, molti cittadini hanno notato i militari addestrarsi nei cieli della città; a seguire ci sarà l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tornando a Pisa, durante la mattinata saranno mostrati gli importanti compiti che la base svolge quotidianamente, come il servizio meteorologico o la gestione del traffico aereo, per poi arrivare al momento clou della giornata: un aviolancio sui cieli di Pisa di una bandiera dell’Italia e una dimostrazione di lancio di materiale umanitario. "La 46esima ha un forte legame con la città di Pisa. Da sempre abbiamo lavorato nella direzione di una sinergia con tutti gli attori locali, dalla pubblica amministrazione, alle scuole d’eccellenza fino all’ospedale" ha detto il comandante Giuseppe Addesa, che ha colto l’occasione per anticipare la data slittata dell’avio spettacolo delle frecce tricolori, che doveva tenersi il 14 maggio, salvo poi essere annullato per via delle elezioni amministrative. "Stiamo lavorando, in collaborazione con il comune di Pisa per la data del 1° ottobre, con il passaggio che avverrà sul litorale pisano, le frecce così chiuderanno l’anno del centenario".