Un premio per Giuseppe Vecchio, ha individuato nel 2022 oltre 380 specie di uccelli

Pisa, 11 settembre 2023 - Giuseppe Vecchio, ornitologo e naturalista, attivo componente del Comitato per la Difesa di Coltano, è stato recentemente insignito del Big Year: ha infatti individuato nel 2022 in tutta Italia ben 380 specie di uccelli.

BIRDWATCHING - Si tratta di oltre il 70% delle specie di uccelli presenti in Italia, e del 92% di quelle avvistate. Come osserva lui stesso in un articolo scientifico, oltre il 30% delle specie avvistate sono state inviduate a Coltano, un’area che, soprattutto per la presenza del Parco MSRM, costituisce un ecosistema ornitologico articolato. A Coltano infatti i numerosi passeriformi, legati all’ambiente agricolo, favoriscono la presenza di uccelli predatori come Poiana, Biancone, Falco di palude, Albanella reale, Albanella minore e Albanella pallida, Falco pecchiaiolo, Sparviere, Falco Pellegrino, Lodolaio, Gheppio. In primavera si osserva anche il Falco cuculo e il Grillaio. Se ce ne fosse bisogno, una ulteriore conferma dell’importanza di Coltano come sito naturalistico fondamentale, noto a livello nazionale anche come hot spot di birdwatching.

M.B.