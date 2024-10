Un mini-ufficio di polizia municipale a presidio del Canale dei Navicelli

Il Canale dei Navicelli avrà i suoi vigili urbani nella sede della Port Authority alla Darsena. Per la precisione gli agenti che si occuperanno "in loco" di sovrintendere alle competenze sul canale saranno due, un ufficiale come responsabile del distaccamento ed un agente scelto. Lo si legge nella determina uscita di recente, e che prevede di "costituire il distaccamento della Polizia municipale sede dell’Unità navigazione acque interne reparto nautico presso la Port Authority di Pisa in Via della Darsena n. 3". Il nucleo "in loco" è composto da un ufficiale e un agente di Polizia Municipale, con decorrenza dal 1 ottobre. Tra gli obiettivi di assegnati all’ufficio del comandante della Polizia Municipale, rientra la costituzione, alla "Port Authority" di Pisa di un "Nucleo nautico" della Municipale con competenza sul controllo della navigazione nelle acque interne. La competenza e l’attività di questo nucleo distaccato ricade nel nostro territorio comunale e cioè sul tratto dell’Arno dalla città di Pisa alla foce come sancito dalla legge regionale del 1998. Oggi il Canale dei Navicelli misura 17 km di lunghezza, 33 metri di larghezza e 3 metri di profondità: viene utilizzato dai cantieri navali, situati sulle sue sponde, per l’uscita in mare delle imbarcazioni prodotte e per l’entrata delle imbarcazioni che necessitano di opere di manutenzione e refitting. Oggi il Canale dei Navicelli è una delle aree economiche di maggior rilievo del nostro territorio. Lo sviluppo dell’industria nautica radicata sulla sua sponda ha determinato un grande circuito economico che ha ben pochi eguali nel Mediterraneo. Un circuito nautico che attraversa una delle più suggestive aree del Parco Naturale di Migliarino e San Rossore, il più grande della Toscana. Questo provvedimento di distaccare un nucleo di agenti, nella sede della Port autorithy va salutato come una forma di ottimizzazione delle risorse e di conseguenza come una miglioria importante nell’espletamento delle funzioni di polizia. Sul Canale dei Navicelli operano 21 aziende dirette insediate lungo il Canale dei Navicelli, circa 500 unità di lavoratori e impiegati diretti e circa mille unità di tecnici e lavoratori esterni.

Carlo Venturini