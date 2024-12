Un libro per un sorriso: "Sulla panchina dell’ospedale un dono per chi vi si siederà"

Chi di libro colpisce, di libro stupisce. E’ il caso di Laura Argelati – blogger letteraria pisana che cura, fra gli altri, il sito ’Raccontami di Libri – splendida protagonista di una storia di solidarietà... fra le righe. "Qualche giorno fa – racconta Argelati – mi trovavo a Lucca quando mi sono fermata su una panchina. Qui, ho visto appoggiato sullo schienale un volume. ‘Sono un regalo per te’, vi era scritto sulla copertina, ’anche tu ora regala un libro e dona un sorriso’". L’opera di Milan Courtney è stato dunque portata sotto la Torre. "E sarà un piacere leggerla. Chi ha lasciato in giro questo libro, per altro, ha le mie stesse iniziali: una buffa coincidenza".

Poche ore dopo Laura ha deciso di mantenere la promessa. Recandosi all’ospedale di Cisanello, per donare plasma e piastrine, "ho pensato: quale luogo migliore di questo?". Così ha afferrato dalla libreria il volume ‘12 cuccioli per Natale’ di Lizzi Shane e lo ha lasciato su una panchina del nostro nosocomio. "Che cosa vi ho scritto? ’Mi hai trovato. Sono un regalo per te! Leggimi, pubblica la foto e metti mi piace al gruppo Facebook “Regala un libro e dona un sorriso“. Cosa c’è di più bello di un dono inaspettato? Vedrai che scoprire questa iniziativa farà sorridere te e altre persone. Buona lettura!’".

Il sito ‘Regala un libro e dona un sorriso’ conta già quasi 300 membri ed è attivo anche nella nostra zona. "Dedicare agli altri un libro è sempre qualcosa di speciale – chiosa Argelati –, farlo in questo modo è davvero emozionante". Un piccolo gesto per rendere ‘più buono’... il nostro paese.

Saverio Bargagna