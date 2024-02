Un lavoro per i più giovani. Alla discoteca Wonderland si parla di legno e servizio civile

Una discoteca unica nel suo genere, almeno nella nostra zona. E una serie di iniziative sempre tese a offrire spunti di riflessione e opportunità per i giovani. Lunedì prossimo, nella discoteca educativa Wonderland a Uliveto Terme, sarà una giornata tutta dedicata ai ragazzi, alle ragazze. Oltre all’open day sul corso di formazione gratuito per operatori del legno – che inizierà alle 15, rivolto a giovani tra i 14 e i 18 anni – si terrà, alle 18, un incontro di presentazione dei progetti attivi nel Comune di Vicopisano per il Servizio Civile Universale, per ragazzi e ragazze tra 18 e 28 anni.

Saranno presenti, per spiegare e rispondere a dubbi e domande sul servizio civile, l’Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Bertini, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Juri Filippi e i referenti della Misericordia Vicopisano, dell’Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena e del Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme. "Confidiamo che partecipino in molti – dicono Bertini e Filippi – perché il servizio civile è un’opportunità veramente importante. Ogni progetto responsabilizza, permette di crescere nelle proprie conoscenze e nella capacità di stare con gli altri, di allacciare nuove relazioni e fare nuovi incontri". "Oltre ai 507 euro mensili, che non sono poco, c’è tutto un mondo che si può aprire – continuano gli assessori – quello che si fa nelle ore di servizio per gli altri può farci capire che, magari, siamo portati proprio per quel tipo di lavoro e, in ogni caso, questo tipo di impegno può darci altre possibilità professionali e indirizzarci verso il nostro futuro con maggiore consapevolezza e sicurezza". Il termine per presentare la domanda scade alle 14 del 16 febbraio.