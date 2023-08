Un Ferragosto ricco di appuntamenti nel territorio di Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 11 agosto 2023 - Vicopisano e il suo territorio per Ferragosto, come ogni anno, si vestono a festa e offrono molte e varie proposte, tra storia, visite guidate, escursioni, piscina e festa del pesce. Si inizia la sera del 14 agosto con l'aperi-pool alla Piscina comunale di Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese 128, prenotazioni entro il 13, una serata all'insegna del divertimento per adulti e bambini. Dalle 20:00 alle 21:00 aperitivo cena a buffet con menu speciale per i bambini e le bambine sotto i 12 anni, la piscina resterà aperta per bagni e tuffi, eccezionalmente, fino alle 23:30. Il 15 agosto, come ogni giorno, sarà aperta dalle 9:30 alle 19:30 con tutte le sue attrattive: bar, con possibilità di pranzi, noleggio canoe, beach soccer e beach volley, campi da tennis, spiaggetta attrezzata ecc. Informazioni e prenotazioni: 347.6530609. Il 15 agosto apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Filippo Brunelleschi e della Torre dell'Orologio, nel borgo Bandiera Arancione di Vicopisano, Per Torre del Soccorso, Camminamento e Torre dell'Orologio, gestiti dalla Cooperativa Capitolium, questi sono gli orari ferragostani: dalle 18:00 alle 22:00 (prenotazioni sul sito coopcapitolium.it), biglietteria nella Torre del Soccorso (informazioni: [email protected], nel resto del mese i monumenti sono aperti il sabato dalle 18:00 alle 22:00 e la domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18:00 alle 22:00, con possibilità di aperture extra per gruppi, scrivendo alla mail indicata). Per Rocca del Brunelleschi, Palazzo Pretorio, Museo dei reperti di San Michele alla Verruca, antiche prigioni e archivio storico (gestiti dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini) l'orario del Ferragosto è quello di ogni domenica del mese: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00. Per informazioni: 050551285 e [email protected] Biglietteria a Palazzo Pretorio. Prosegue, nello spazio sagre del campo sportivo Giuliano Taccola di Uliveto Terme, la Festa del pesce e dello sport, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola e giunta alla sua 42a edizione. Tutto il weekend, il 14, per Ferragosto e poi il 18, 19 e 20. Tutte le sere, dalle 19:00, stand gastronomici e giochi, deliziose specialità a base di pesce e non solo, anche da asporto. Oltre ai sentieri del Monte Pisano, che aspettano gli escursionisti esperti come i principianti o coloro che vogliono godersi un'immersione in una natura splendida, c'è anche la possibilità di tour guidati del borgo di Vicopisano per gruppi