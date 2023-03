Un dono dal cielo, Airc fa volare la ricerca sul cancro

Oggi, martedi’ 28 marzo si celebrano i 100 anni di storia dell’Aeronautica militare e per l’occasione la 46 Brigata Aerea di stanza a Pisa ha organizzato diversi eventi aperti al pubblico. Lunedi’ 27 marzo alle 21.30 in Piazza dei Miracoli, la Torre di Pisa sara’ illuminata con il Tricolore. Il giorno dopo, il 28 marzo, la 46 Brigata Aerea aprira’ i cancelli al pubblico con un Open Day a partire dalle ore 10: l’evento e’ gratuito e aperto a tutti previa registrazione on line al sito https:www.46ba.it . Nel corso della giornata il pubblico potra’ ammirare i velivoli in mostra statica e godere di alcune dimostrazioni delle attivita’ della Brigata Aerea: il caricamento e le procedure di uscita delle barelle in biocontenimento (come avveniva durante l’emergenza Covid-19); ambulanze per i trasporti sanitari; materiali e mezzi di soccorso in supporto alla Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Sarà possibile visitare una mostra fotografica che ripercorre la storia della 46esima dalla costituzione ai giorni nostri, con stand espositivi dedicati a Servizi Meteorologico, Traffico Aereo e Telematico che operano sia in ambito militare che civile. A completare l’esposizione lo stand dell’AIRC. Associazione italiana per la circerca contro il candro, che promuove il progetto “Un dono dal cielo” sostenuto dall’Aeronautica Militare. Oltre ai volontari saranno presenti alcuni ricercatori che coinvolgeranno i visitatori in laboratori appositamente realizzati per veicolare i temi della prevenzione e della salute. lo stand dell’Associazione Radioamatori Italiani che trasmettera’ dall’aeroporto con un nominativo radiofonico speciale.