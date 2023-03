Il 22 marzo è la giornata mondiale dell’acqua introdotta dall’Onu nel 1993 alla Conferenza di Rio De Janeiro. La giornata mondiale dell’acqua "Water World Day" si celebra il 22 marzo e nasce proprio per ricordare come l’acqua sia un diritto fondamentale per tutti, oltre che un bene prezioso minacciato dagli sprechi e dall’innalzamento della temperatura e i cambiamenti climatici. Non è così strano che a breve a causa della siccità alcune zone del mondo diventeranno del tutto inabitabili, ed è per questo che ci dobbiamo impegnare e considerare l’acqua un bene prezioso da tutelare perché da esso dipende il nostro futuro. Il tema di quest’anno è accellerare il cambiamento per risolvere la crisi idrica mondiale al momento però siamo lontani da raggiungere l’obiettivo fissato per lo "sviluppo sostenibile dell’agenda 2030" ovvero "Acqua per tutti". Non dobbiamo sottovalutare anche l’inquinamento delle falde acquifere, quello fluviale e dei corsi d’acqua che si traducono in un danno ingente e un enorme rischio per gli esseri viventi, per l’agricoltura e per l’ambiente stesso. E’ necessario occuparsi della manutenzione dei corsi d’acqua.