Un derby Pisa-Livorno per ridere e fare del bene

Una vera disfida tra Pisa e Livorno, come ai tempi antichi, ma solo a colpi di risate. Domenica 14 aprile alle 17 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa saliranno i paladini delle due città rivali per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette, il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città, caratterizzate da un linguaggio sapiente e pungente, talvolta spregiudicato, che nei secoli ha animato pagine di autentica letteratura dialettale.Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio Goliardi Spensierati; i “cugini” livornesi della “Combriccola” saranno Aldo Corsi, Franco Bocci e Enrico Faggioni con la sua chitarra. Per dare maggiore solennità alla disfida, ciascuno schieramento avrà un “padrino” d’eccezione: Sandro Andreini per Livorno (il figlio della grande Tina Andrei); per Pisa, Atos Davini, celebre maschera della “Sora ‘Olomba” e attore nella serie “I delitti del Barlume”.

La finalità di questo gustoso spettacolo è altamente benefica: l’intero ricavato andrà a finanziare la prevenzione oncologica mediante la delegazione pisana della Fondazione ANT, di cui il dottor Pietro Augello è il rappresentante locale.

Le risate al servizio della solidarietà, quindi, per uno spettacolo assolutamente da non perdere. Ingresso 20 euro (inclusa eventuale tessera Binario Vivo APS) Gratis bambini (fino a 13 anni inclusi) Prenotazione e acquisto biglietti alla biglietteria del teatro (martedì e giovedì dalle 16:00 alle 19:00, tel. 392.3233535, il giorno dello spettacolo dalle 16:00) o on line su www.ciaotickets.com C| Piazza della Stazione, 16 Pisa I fondi raccolti sosterranno i progetti di prevenzione oncologica gratuiti organizzati da FONDAZIONE ANT sul territorio pisano.