Un coro di bambini per annunciare il Natale

Un coro di bambini annuncia il Natale: giovedì 21 dicembre il Teatro di Pisa invita al Concerto di Natale con i canti della tradizione eseguiti dal Coro di voci Bianche Bonamici. L’appuntamento è alle 18 ina Sala Titta Ruffo e vola verso il tutto esaurito. I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per i bambini sotto i 12 anni) sono in vendita al Botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico (050.941188), su www.vivaticket.com. Il programma presenta un repertorio di canti tradizionali natalizi a più voci con l’accompagnamento del pianoforte. Alcuni brani saranno segnati in LIS (lingua italiana dei segni) nell’ambito del progetto di inclusione Coro Mani bianche. Costituito da 48 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, il Coro Bonamici è stato fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto che lo dirige. Tra le prime attività in programma per il ventennale del 2024, il Coro sarà protagonista della Bohème, in scena i prossimi 2 e 4 febbraio. Il coro si è esibito in numerosi concerti per l’Unicef, l’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella, l’Associazione Italiana contro leucemia, linfoma e mieloma, il Verdi, la Gipsoteca e dal 2014 ha dato vita al progetto di inclusione Coro Mani Bianche grazie alla collaborazione tra la direttrice Angelica Ditaranto e la linguista Laura Mazzoni che cura la traduzione in LIS (lingua italiana dei segni) dei brani cantati. I coristi, durante l’esecuzione dei brani, si esprimono anche attraverso la gestualità delle mani indossando guanti bianchi e traducendo per i sordi il contenuto del testo. Il Coro ha realizzato due incisioni discografiche, uno di canti di autori contemporanei e uno di canti natalizi.