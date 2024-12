Un bando del Comune per i progetti

Terzo settore, progetti di messa alla prova per chi ha commesso dei reati. Assessore Porcaro: "Opportunità di riscatto che permette di rompere il ciclo di marginalità e promuovere una cultura di giustizia riparativa"

Il Comune di Pisa ha deciso di istituire dei percorsi specifici per consentire a chi ha compiuto dei reati di poter adempiere a una serie di obblighi socialmente utili con l’obiettivo di ricucire lo strappo che si è venuto a creare in seguito a una condanna. Questo attraverso l’istituzione di un bando pubblico per supportare le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del territorio che, su indicazione del Comune di Pisa, svilupperanno progetti di messa alla prova."L’amministrazione con questo strumento mira a coinvolgere le persone in difficoltà in attività che spaziano dal lavoro sociale alla formazione con veri e propri percorsi rieducativi", dichiara Porcaro.