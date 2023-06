"Un anno pieno in palestra e... a scuola"

di Michele Bufalino

Continuità con il passato, ma anche tanta voglia di non fermarsi e continuare a crescere. Per la parte di Tramontana il Gioco del Ponte 2023 è quello delle conferme. Organizzazione, lavoro in palestra, ma anche tanto impegno sul civile, oltre al militare. Matteo Baldassari, generale di Tramontana, traccia le linee guida per l’edizione 2023 della disfida sul Ponte di Mezzo: "Sarà una bella edizione quella di quest’anno – dichiara Baldassari (foto) -. Lo scorso anno ci sono state tante problematiche legate alla ripartenza post-Covid dopo 2 anni di inattività. Rimettere in moto la macchina con i volontari non è stato semplice e si è riverberato in una serie di imperfezioni che, specialmente dal punto di vista del corteo, questa volta saranno risolte". Il generale è soddisfatto del lavoro delle magistrature sulla parte militare, mentre in questi giorni si stanno effettuando una serie di simulazioni con il carrello di allenamento, sui quali vige il più assoluto riserbo: "Conosciamo il valore del nostro lavoro e sono contento della preparazione delle squadre – prosegue Baldassari -. È stato un anno pieno per noi e questo ci ha avvantaggiato. Le palestre sono state aperte tutto l’anno e le squadre hanno lavorato seriamente. Pronostici non non ne voglio fare, ma con la strategia si sa, tante idee possono anche essere sovvertite". "Abbiamo fatto tante iniziative con le scuole e con le stesse Magistrature – conclude Baldassari -. È qualcosa su cui ci concentriamo anno dopo anno ed è bello portare la storia del Gioco ai ragazzi". Proprio nei giorni scorsi infatti si è concluso il progetto ’Pisa Bella’ con le scuole medie Galilei. Il Comando di Tramontana e la Magistratura di San Michele hanno coinvolto i ragazzi nella simulazione del corteo storico e in una rivisitazione dei combattimenti riscuotendo grande entusiasmo e coinvolgimento. Pochi giorni fa il comando si è recato anche alle scuole Toti di Barbaricina, trovando ragazzi curiosi e interessati. A maggio invece si è svolto lo spettacolo "la Pisanite 1.0" messo in scena sulle tradizioni e la storia della nostra città dagli studenti delle Oberdan e Galilei. Baldassari però vuole dare appuntamento per un altro imminente evento: "Mercoledì 7 giugno agli Arsenali Repubblicani ci sarà una rappresentazione teatrale della storia di Pisa tra Kinzica, San Ranieri e le Repubbliche Marinare – conclude il generale di Tramontana -. Anche in questo caso frutto del bel lavoro con le scuole di Pisa. Per l’occasione vorrei ringraziare tutti coloro che, in questi mesi, ci hanno aiutato a portare un pezzo della nostra cultura. Abbiamo trovato insegnanti appassionate, competenti e calorose nell’accoglierci e permetterci di condividere un percorso partecipato che ha riscosso grande entusiasmo in tutti i nostri progetti".