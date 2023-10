Un anno di Punto e a capo. La sartoria sociale cresce e lancia il ’bonus rammenda’

La Sartoria Sociale “Punto e a Capo” compie un anno e, ispirandosi all’iniziativa lanciata in Francia, sperimenta il “bonus rammenda”, uno speciale sconto su tutte le riparazioni e l’oggettistica creata con gli scarti degli indumenti dalle sarte sociali come borse, pochette, porta chiavi, cestini porta oggetti per contrastare lo spreco e l’inquinamento causati dalla cosiddetta “fast fashion”. L’obiettivo è recuperare ed aggiustare pantaloni, maglieria e giacche che abbiamo nei nostri armadi ma che non usiamo più perché non più di moda, usurati o danneggiati contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e delle nostre tasche alleggerite dall’inflazione. Lo sconto, del valore del 10% sul costo della riparazione o dell’oggetto acquistato, sarà applicato dal 2 al 4 novembre 2023. La Sartoria Sociale, figlia del progetto ideato dalla rete Agal, Agenzia di Accompagnamento al Lavoro di cui fanno parte Arnera, Aforisma e Acli Pisa, è ospitata all’interno dello store Ikea a Pisa ed è diventata un punto di riferimento, non solo per gli avventori della catena di arredamento svedese.

"L’incentivo economico, in questo caso lo sconto, ha la finalità di stimolare e sensibilizzare al riuso e al riciclo dei vestiti, delle stoffe e dei filati un pubblico sempre più ampio. – spiegano dalla rete Agal - E’ una piccola spinta per provare e rendersi conto che forse riparare è una scelta intelligente e anche necessaria se davvero vogliamo invertire una rotta distruttiva. C’è molto dietro un semplice rammendo: ci sono mani che lavorano riscoprendo un artigianato fatto di impegno e di tempo. In questo primo anno di attività ci siamo resi conto che è necessario tenere insieme più piani e attenzioni: le persone al centro, le competenze, il mercato molto distante e poco attento alle conseguenze delle proprie scelte individuali, la sostenibilità economica. Le persone che in questo anno abbiamo incontrato hanno fatto domande, hanno approfondito il senso del “Punto e a Capo” e sono tornate. – conclude la rete Agal - Grazie quindi ai nostri clienti di oggi e a quelli che si aggiungeranno".

La Sartoria Sociale è aperta il mercoledì dalle 10 alle 15, giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 10 alle 19. Per informazioni, pagina Facebook @SartoriaSocialePuntoeaCapo o scrivici al numero Whatsapp 329.479.9297