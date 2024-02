Un altro murale per Porta a Mare. Il più esteso museo a cielo aperto

Ora Porta a Mare ha una nuova identità in cui arte e contemporaneità pescano nella tradizione popolare e marinaresca del quartiere. Si è inaugurato un nuovo murales a firma Etnik e Zed1 in lungarno San Giovanni al Gatano ex deposito di polizia idraulica. Questo è solo l’ultimo tassello di un percorso museale a cielo aperto che coinvolge 25 murales disseminati a Pisa. Nella città che custodisce l’ultimo murale di Keith Haring, Tuttomondo, una nuova generazione di artisti ha dato vita a una serie di opere diffuse tra il centro, la Darsena e il quartiere di Porta a Mare. "Il legame che la Fondazione Pisa ha costruito con l’associazione Start, guidata da Gian Guido Grassi, è iniziato da tempo e si è consolidato iniziativa dopo iniziativa. A partire dalla mostra Attitude a Palazzo Blu per proseguire con il Festival della Strada, per giungere infine al murale dedicato a Galilei e firmato dall’artista Kobra": spiega Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa. Grassi dell’associazione Start Attitude, aggiunge: "Porta a Mare è il quartiere più verace e popolare. Qui si intrecciano storie che hanno segnato Pisa come il bombardamento del 1943. I murales qui nel quartiere delineano non solo la rigenerazione urbana ma anche una nuova identità che pesca nelle mille storie di questo quartiere". Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale dice: "Con il completamento degli ultimi murales realizzati nell’ambito della prima edizione del Festival della Strada e di un ampio progetto di rigenerazione urbana sostenuto dal Consiglio della Regione Toscana, si presenta oggi un nuovo itinerario urbano, da percorrere a piedi o in bici, per conoscere passato e presente della città della Torre pendente, nonché di una forma d’arte in costante evoluzione, alla quale recentemente hanno aperto le porte musei e istituzioni culturali". Il sindaco Michele Conti aggiunge: "Come Amministrazione Comunale sosteniamo con convinzione il progetto che ha permesso di realizzare un nuovo itinerario urbano, un percorso di arte diffusa tra il centro e il quartiere di Porta a Mare, grazie alla creatività di artisti di nuova generazione che hanno saputo ispirarsi ai grandi personaggi e alla storia della nostra identità cittadina". Massimiliano Angori, Presidente Provincia di Pisa "La Provincia di Pisa ha seguito e incoraggiato il progetto che ha visto la nascita del murales dedicato a Galileo Galilei sia per il coinvolgimento diretto del nostro Centro Maccarrone ma, più in generale, perché crediamo nel percorso culturale nel suo complesso".

Carlo Venturini