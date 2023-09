Ultimo concerto della rassegna sul "Paradiso"

Anima mundi, si chiude la XXII Rassegna internazionale di Musica Sacra per la direzione artistica di Trevor Pinnock. Appuntamento stasera alle 21 con la lettura musicale più originale e curiosa del Paradiso, quella ingenua e favolosa vista con gli occhi dell’infanzia e proposta da Gustav Mahler nella sua Quarta sinfonia sui versi di Das himmlische Leben (La vita celeste), contenuti nella raccolta romantica Des Knaben Wunderhorn, Il corno magico del fanciullo. Anche qui esecutori celeberrimi: il soprano Chen Reiss e l’Orchestra Sinfonica di Lucerna diretta da Michael Sanderling.

Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, l’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è Cittadella della Solidarietà, l’emporio di “generi food e no food” che la Caritas diocesana di Pisa gestisce totalmente con risorse proprie per rispondere alla domanda di sostegno sempre crescente delle famiglie impoverite dalla crisi. L’appuntamento sarà annunciato dagli Ottoni sulla Torre con un concerto di benvenuto di corni, trombe e tromboni. Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa. L’accesso è consentito dalle 20:15 alle 20:45. Al momento le prenotazioni online sono esaurite. A partire dalle 18, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione alla biglietteria. Info: www.opapisa.it