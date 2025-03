Ultimi giorni per iscriversi ai corsi di formazione gratuiti di "Accendi il tuo talento"

Pisa, 1 marzo 2025 - C’è tempo fino a lunedì 3 marzo per potersi iscrivere ai corsi di formazione professionalizzante “Self empowerment per lo sviluppo del talento femminile e ricerca del lavoro” e “Logistica e gestione digitale dei magazzini”, proposti dal centro di formazione Aforisma nell’ambito del progetto “Accendi il tuo Talento”, dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni. “Iscriversi a questi percorsi formativi gratuiti – dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - significa fare un investimento importante su sé stessi. Rappresentano infatti un'opportunità per acquisire competenze specifiche, migliorare la propria occupabilità, ampliare le proprie prospettive di carriera e rispondere in modo concreto alle esigenze delle aziende e del mercato del lavoro. Il nostro impegno come Amministrazione Comunale è quello di garantire non solo un'offerta formativa di alta qualità, ma anche un supporto costante nel percorrere questo cammino, con l'intento di rafforzare la coesione sociale e promuovere un inserimento lavorativo sostenibile e duraturo”. “Self empowerment per lo sviluppo del talento femminile e ricerca del lavoro”. Corso gratuito di 80 ore per implementare le proprie competenze trasversali utili alla valorizzazione dei propri talenti e per orientarsi e mettersi in gioco nella ricerca del lavoro e nella promozione della propria professionalità. “Logistica e gestione digitale dei magazzini”. Corso gratuito di 80 ore per apprendere le competenze necessarie alla gestione pratica, organizzativa, contabile e informatica di un magazzino. Per informazioni ed iscrizioni è possibile visitare il sito www.accendiiltuotalento.it o contattare l'agenzia Aforisma 050-2201288. Per gli allievi è inoltre previsto un indennizzo di frequenza.

Il progetto Accendi il tuo Talento – promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Aforisma agenzia formativa, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa sociale Arnera e Aipd – è finanziato dalla Regione Toscana con fondi a valere sul PR FSE+. E’ rivolto a giovani dai 18 ai 34 anni, disoccupati e inattivi, offre corsi brevi di formazione gratuiti di 80 e 50 ore. Il progetto vuole essere una opportunità per chi si trova in una situazione di indecisione, di disorientamento o in difficoltà con le scelte formative e professionali. L'intero percorso del progetto è volto ad accendere la motivazione degli allievi e ad avvicinarli al mondo del lavoro, tramite corsi formali, corsi non-formali, orientamento e incontro con aziende.