Ultimi due posti da assegnare per la Serie B

Tra verdetti definitivi e sprint finali, la stagione cadetta che prenderà il via il prossimo 16 agosto con l’anticipo della prima giornata – le altre gare saranno giocate il 17 agosto – ha quasi definito l’organigramma. Giovedì scorso il Bari ha travolto la Ternana nella sfida di ritorno del playout, guadagnandosi la salvezza con le reti di Di Cesare, Sibilli e Ricci: gli umbri tornano in C dopo tre stagioni. Un’altra compagine invece è ritornata in cadetteria dopo un solo anno dalla promozione in A: si tratta del Frosinone. I ciociari lo scorso maggio festeggiarono da dominatori la vittoria del campionato ma domenica sera, nei minuti di recupero dell’ultima giornata di campionato, sono stati beffati dal gol salvezza realizzato da Mbaye Niang nella sfida tra Empoli e Roma: gli azzurri toscani si sono così salvati, condannando alla retrocessione la formazione laziale guidata da Eusebio Di Francesco, sondato proprio dalla dirigenza un anno fa, di questi tempi, per la panchina nerazzurra. Rimangono così da assegnare due soli posti per la Serie B versione 2024-2025: uno sarà occupato dalla squadra che perderà la finale playoff per la Serie A, l’altra verrà assegnato alla compagine che trionferà negli spareggi promozione della Serie C.

Proprio questa sera si giocheranno le gare di andata delle semifinali, che vedono impegnati Carrarese e Benevento al "Dei marmi" e Avellino contro Vicenza al "Partenio-Lombardi". Il ritorno è programmato per domenica 2 giugno rispettivamente al "Vigorito" di Benevento e al "Menti" in veneto. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine delle due gare, staccheranno il pass per la finale (fissata per il 5 e 9 giugno) le compagini meglio piazzate al termine della stagione regolare: quindi Vicenza e Benevento. Per quel che riguarda la questione della promozione in Serie A, infine, il discorso si è ristretto a Venezia e Cremonese, vale a dire le due squadre che hanno chiuso le trentotto giornate di campionato al terzo e al quarto posto. I lagunari hanno battuto all’andata e al ritorno il Palermo, mentre i lombardi dopo il 2-2 in Calabria hanno travolto in casa il Catanzaro con un roboante 4-1. Gli atti conclusivi sono fissati a giovedì 30 maggio allo "Zini" e domenica 2 giugno al "Penzo": per andare in A la Cremonese ha bisogno di segnare un gol in più del Venezia.

M.A.