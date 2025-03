Uliveto Terme, un incontro per scoprire i segreti dell'olio

Vicopisano, 18 marzo 2025 - Dall’olivo alla tavola, evento a Uliveto Terme il 22 marzo per scoprire tutti i segreti dell'olio. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Vico Verde, in collaborazione con il Frantoio del Monte Pisano, la Nursery degli Alberi Mirko e Vanessa e il patrocinio del Comune di Vicopisano, si terrà il 22 marzo, alle 10:30, nel Giardino di Luca, vicino al Circolo Arci di Uliveto Terme. Introdurrà la Vicesindaca Fabiola Franchi, interverranno Matteo Goretti, presidente di Vico Verde, Leonardo Paolino, titolare del Frantoio del Monte Pisano, Matteo Kovaz, maestro potatore del Podere del Pari di Calci e Mirko Palazzetti, presidente della Nursery degli alberi Mirko e Vanessa di Vicopisano.

"Sarà una mattina coinvolgente e interessante, dedicata alla cura dell’olivo, dalla potatura alla degustazione. Scopriremo, o approfondiremo – spiega la Vicesindaca Fabiola Franchi, che ha la delega alle politiche agricole – le tecniche di potatura con esperti del settore e come ogni gesto di cura si traduca in un olio di qualità superiore. E al termine degusteremo l'olio l’extravergine del Frantoio del MontePisano, per un'esperienza coinvolgente fra teoria, pratica e delizia."

"Il giardino di Luca, nato per ricordarlo sempre - aggiunge il presidente Goretti - è un luogo speciale e importante per tutta la comunità e che Vico Verde cura con passione e amore, in questo modo ci permetterà di vivere un'iniziativa speciale in un luogo bello e pieno di sentimenti. La partecipazione è gratuita, vi aspettiamo!" Per approfondire: [email protected] e www.vicoverde.it/dall-olivo-alla-tavola/