"Tutto Toscano" di Vassallo a Eliopoli

C’è grande attesa per lo spettacolo di Gianmaria Vassallo "Tutto Toscano" che questa sera alle 22 animerà la piazza Antonio Madonna a Calambrone. Sul palco di Eliopoli, nel lungomare tra Pisa e Livorno, l’artista pratese, classe 1995, considerato il più giovane esponente dello humour toscano nel mondo dello spettacolo, si prenderà tutta la scena nell’appuntamento in programma del cartellone di eventi estivi "Eliopoli Summer 2024". Lo spettacolo è un invito a stabilire un contatto diverso con la dimensione artistica del teatro, affascina gli spettatori, crea un’atmosfera più vicina, intima e avvolgente che permette al pubblico quasi di toccare gli interpreti ed immergersi nelle loro storie e nelle loro emozioni".

Monologhi e siparietti comici, canzoni inedite, frutto di ricerche storiche d’archivio, brani conosciuti portati al successo, come il "Reggaeton toscano". Un one man show che racconta una Toscana e la sua gente sotto una prospettiva moderna e autoironica, scene divertenti, ma anche esecuzioni di testi della nostra cultura. Vassallo sarà accompagnato dal maestro Eric Medri. Uno spettacolo da non perdere a Eliopoli Summer nella tradizione della domenica dedicata a bambini famiglie e ai comedy show. Lo spettacolo è gratuito e tutti possono accedere alla piazza.