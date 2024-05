Tutto pronto per lo "Star Event" il prossimo 4 e 5 maggio a Pisa

Pisa, 2 maggio 2024 - Dopo il grande successo delle prime edizioni torna l'evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. A Pisa ritorna “Star Event”, l'iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni e che per la terza edizione si arricchisce di nuove attrazioni e appuntamenti, tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars e Scuola Padwan. Un'iniziativa davvero spaziale per grandi e piccoli che prenderà vita sabato 4 e domenica 5 maggio in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Collego ed EmPisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Giusti Auto, Opera Credit e Royal Victoria Hotel e la partecipazione di Telethon. “Un'iniziativa davvero importante che permette di far conoscere Pisa e il suo territorio a un pubblico sempre più ampio” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - “sono proprio appuntamenti di questo tipo che fanno compiere il salto di qualità alla nostra offerta turistica, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della terza edizione di Star Event”. “Quest'anno Star Event ha raggiunto un livello nazionale” annuncia Riccardo Di Nasso, co-organizzatore dell'evento e titolare di Collego - “Abbiamo avuto tantissime adesioni da tutta Italia, dal Veneto fino alla Sicilia, inoltre per la prima volta abbiamo dedicato l'evento ai droidi, ai robot e all'intelligenza artificiale lanciando il primo contest nazionale sulla robotica, e per la prima volta i visitatori potranno ammirare tutti i poster e i costumi di scena originali di Star Wars, per una vera full immersion nel mondo di Guerre Stellari”. Parla di “Una iniziativa straordinaria” l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini “che ogni anno ha la capacità di presentare elementi innovativi guardando al futuro e che si innesta perfettamente nel tessuto culturale e turistico della nostra città”. "Sono estremamente soddisfatto - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - di assistere all'entusiasmo e alla creatività manifestati nell'organizzazione di un evento così coinvolgente come Star Event. La manifestazione del 4 e 5 maggio nel cuore di Pisa si prospetta infatti come un'esperienza straordinaria per tutti gli appassionati della saga di Star Wars. Come Camera di Commercio, siamo lieti di vedere come iniziative come queste possano contribuire ad animare la nostra città e offrire nuove opportunità al commercio locale". “È anche grazie a eventi come Star Event se vediamo una Pisa più viva, i commercianti sono rimasti entusiasti dalle prime due edizioni e ci sono tutte le premesse per un nuovo appuntamento di successo” il commento del presidente del Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli. Il 4 e 5 maggio a Star Event saranno presenti i volontari di Telethon con un proprio stand in Piazza XX settembre “Al fine di sostenere la ricerca e gli aiuti necessari a tutte le mamme che ogni giorno sono al fianco dei loro bambini affetti da una malattia genetica rara” spiega Manlio Germano, coordinatore Fondazione Telethon per le province di Pisa e Livorno. Dalle 10 di sabato il centro di Pisa ospiterà una miriade di iniziative “stellari”, tra combattimenti coreografici, un contest dedicato ai cosplayer Star Wars ricostruzioni di scenografie e oggetti di scena, una scuola Padawan per trasformare i più piccoli in veri e propri cavalieri Jedi Imperdibili la Parata in costume che sabato e domenica alle 17 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo, e la Battaglia sul Ponte di Mezzo, in scena sabato sera alle 22, dove chiunque in possesso delle iconiche spade laser lightsaber potrà partecipare ad uno scontro coreografico perfezionato con musiche e sottofondi d'effetto. Scuola Padwan – Un appuntamento dedicato ai più piccoli e ai giovani appassionati di Star Wars, che riceveranno vestito e spada laser dai Maestri che mostreranno le tecniche di combattimento e di difesa, prima di affrontare un percorso che gli permetterà di trasformarsi in veri e propri Cavalieri. Iscrizioni aperte già dalla mattina. Lightsaber Flash Mob - Sullo scenario dei lungarni di Pisa chiunque potrà accendere la sua spada laser per dar vita sul Ponte di Mezzo a uno scontro leggendario. Tutti i possessori di una qualsiasi spada laser possono partecipare insieme ai figuranti in costume. Un momento epico per essere immortalati in uno scenario esclusivo. Contest Cosplay e Contest Droidi - Durante lo Star Event sarà possibile incontrare per le strade di Pisa personaggi come Darth Vader, gli Stormtrooper, Darth Maul, Darth Revan, Kylo Ren, Obi Wan Kenobi, Boba Fett, Luke Skywalker e molti altri grazie al contest dedicato ai cosplayer che si aggireranno per il centro storico con i costumi dell'universo Star Wars. Sul palco della cantina di Mos Eisley si terrà inoltre uno speciale contest riservato ai robot droidi. Quiz Star Wars - Il primo Quiz Star Event, con domande a tema Star Wars, rivolte al pubblico, diviso su due livelli, bambini under 12 e over 13. Alla fine i vincitori riceveranno un premio a sorpresa! Un contest aperto a tutti gli appassionati di Guerre Stellari. Laboratori Stellari – I più piccoli potranno trasformarsi in un personaggio di Star Wars creando una maschera e una spada laser, oltre a scattare stupende foto insieme ai loro personaggi preferiti. Laboratorio gratuito adatto ai bambini dai 5 a 12 anni, con iscrizioni aperte già dalla mattina. Experience sul Pianeta Tatooine - Venditori ed espositori vi porteranno in un mondo fantastico al mercato del porto spaziale di Mos Eisley in cui saranno esposte tante cianfrusaglie ed oggetti rari provenienti da tutto il pianeta. Un'occasione unica e particolare per accaparrarsi qualcosa di straordinario. Nella Cantina di Mos Eisley sarà possibile rilassarsi sorseggiando i più svariati cocktail di tutta la Galassia. Un'occasione di immergersi nella vera ambientazione del mondo di Star Wars. Di seguito il programma completo: Sabato 4 Maggio ore 10:00 Apertura della manifestazione ore 11:00 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser ore 12:00 Scuola Padawan per piccoli jedi ore 12:45 Impara la scherma con la Spada Laser (Ludosport) ore 15:00 Contest aperto a tutti i Cosplay a tema Star Wars ore 16:30 Saluto delle autorità ore 16:45 Firma cartolina di Edo Stoppacciaro (voce di Darth Mault) ore 17:00 Coreografia EmPisa ore 17:15 Parata in costume in Corso Italia e Borgo ore 18:15 Coreografia (Jedi Generation) ore 18:30 Quiz Stellare ore 21:30 Ponte di Mezzo – Coreografie (EmPisa) ore 21:45 Ponte di Mezzo – Coreografie (Jedi Generation) ore 21:50 Ponte di Mezzo – Coreografie (Star Wars Club Perugia) ore 22:00 Ponte di Mezzo Flashbom Jedi contro Sith (aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada Laser) ore 22 Cantina di Mos Easley Galactic Drink Contest ore 22:15 Cantina Band – Filarmonica Pisana ore 22:30 Non entrare in quella Cantina! ore 01:00 Chiusura manifestazione Domenica 5 Maggio ore 10:00 Apertura della manifestazione ore 11:00 Laboratorio costruzione Maschera e Spada Laser ore 11:45 Scuola Padawan per piccoli jedi ore 12.45 Coreografia EmPisa ore 14:30 Contest aperto a tutti i Droidi a tema Star Wars ore 15:30 Scuola padawan per piccoli jedi ore 16:00 Firma cartolina di Gabriele Sabatini (voce di Poe Dameron) gratuito solo ai primi 50 che si presenteranno in orario ore 16:15 Coreografie EmPisa ore 17:00 Parata in costume in Corso Italia ore 18:00 Coreografia (Star Wars Club Perugia) ore 18:15 Premiazioni ore 19:00 Chiusura manifestazione Tutti i laboratori dovranno essere prenotati direttamente sul posto.

M.B.