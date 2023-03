"Tutti insieme per l’indipendenza"

Sala gremita e posti in piedi per la proiezione cinematografica al Cinema Arsenale di Pisa in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down 2023. Sono stati proiettati due docufilm, "Scaccia Paura" e Una Settimana al mese", entrambi affrontano il tema della vita indipendente e autonoma anche per le persone con sindrome di Down. "La nostra associazione, con oltre 100 famiglie, opera da oltre 30 anni sul territorio – ha detto Michele Schinella, presidente dell’Aipd Pisa (Associazione italiana persone Down) –uno dei nostri progetti più ambizioni è proprio quello sulla vita indipendente e si basa su tre importanti presupposti: l’autodeterminazione, l’inclusione nel territorio sociale, nel pisano abbiamo più di 20 appartamenti dove vivono persone down e infine il coinvolgimento dei genitori". Presente all’evento anche il presidente della Società della Salute, Sergio Di Maio: "La nostra forza, anche se non è semplice, è riuscire a fare squadra. Comune di Pisa, Società della Salute e Aipd. Il 30% del bilancio della Sds viene dedicato interamente a materie di disabilità. il nostro lavoro – ha detto Di Maio – si è sempre basato su criteri di serietà e concretezza". "Abbiamo chiesto al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa– ha aggiunto l’assessore alla Disabilità, Sandra Munno – di aiutarci a studiare come meglio creare una collaborazione tra tutti noi tramite la creazione di una fondazione che garantisca una continuità all’importante lavoro fatto finora".

Enrico Mattia Del Punta