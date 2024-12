"Tutti in scena appassionatamente" a Cascina

Nella Sala Franca Rame e Dario Fo della Città del Teatro di Cascina, è andato in scena lo spettacolo con gli ospiti del Centro Arcobaleno (Cooperativa Sociale La Salute) e del Centro 1864 (Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa). Lo spettacolo "Tutti in scena Appassionatamente", nasce grazie ad un bando, promosso dal Comune di Cascina, che "ci ha permesso di organizzare questa serata di beneficenza in prossimità delle feste". Nella prima parte della serata, si sono esibiti sul palco gli ospiti e gli operatori del Centro Arcobaleno con lo spettacolo teatrale "Ma Patrizia Dov’è?". Questo spettacolo nasce come atto finale del laboratorio di teatro che già da un paio d’anni viene svolto nei locali del centro e portato avanti dagli operatori. "La finalità del nostro laboratorio è favorire la comunicazione espressiva e creativa attraverso il linguaggio teatrale e stimolare il linguaggio corporeo. Il lavoro è giornaliero, all’interno di un servizio dei centri diurni della Zona Pisana. Grazie ai Comuni dell’area pisana, alla Asl di Pisa e in particolare alla Sds, che riesce a mettere insieme le risorse di coop.ve sociali, enti solidali e associazioni del territorio e promuovere attività che sostengono le persone fragili e le loro famiglie. Grazie agli operatori che riescono ogni giorno, in maniera eccellente, a cogliere ogni funzione residua dei nostri ragazzi/e e metterla a disposizione per il bene della comunità! Tutto questo deve essere sostenuto dai soggetti pubblici che sono coinvolti nella gestione del servizio; noi familiari faremo di tutto affinché’ iniziative come queste siano garantite ai nostri figli".