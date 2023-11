"Tutti al Centro": Athena raccoglie fondi per lo sport inclusivo

Domani il centro sportivo Dream Volley ospiterà l’evento benefico "Tutti al Centro" organizzato dalla neocostituita associazione Athena. Lo scopo della giornata sarà una raccolta fondi a favore dello sport inclusivo. A capo dell’ associazione un volto noto nell’area pisana, la consigliera comunale sangiulianese Ilaria Boggi (foto): "E’ un progetto ambizioso messo in piedi in poco più di 3 settimane e che è subito stato accolto a braccia aperte dalle realtà sportive e dal mondo delle associazioni: circa 150 ragazzi tra i 6 ed i 35 anni, normodotati e non, si sfideranno in tornei di diverse discipline. A seguire una piccola tavola rotonda sul tema dello sport e della disabilità contestualmente alle premiazioni dei vincitori dei tornei. E poi un aperitivo offerto a tutti i presenti". Ma, secondo Boggi, il punto qualificante di questa iniziativa è che "questo evento parte dalle persone per aiutare altre persone: saranno presenti campioni olimpici e paralimpici e anche una delegazione del Pisa Sporting Club". "Ci aiuteranno - aggiunge l’esponente della Lega - Croce Rossa, Misericordia e Pubblica Assistenza e tutte e 12 le magistrature del Gioco del Ponte. E sono tante, tantissime, le associazioni che hanno risposto presente". Oltre alla 29enne Ilaria Boggi (nel ruolo di presidente), l’associazione Athena vede altre due donne giovanissime ai vertici: Chiara Natale (vicepresidente, 31 anni) e Drusilla Gucci (29 anni, presidente onorario di Athena).