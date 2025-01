Tutte le scuole chiuse. Alberghi già prenotati dalla sera del 18 maggio

La tappa del Giro sarà una festa. Il 20 maggio tutte le scuole di ordine e grado resteranno chiuse per garantire a tutti i pisani di vivere appieno l’evento. La richiesta del Comune all’ufficio scolastico provinciale è già partita e presto verrà ufficializzata dalle autorità scolastiche. Analogo provvedimento è stato chiesto all’università affinché siano sospese le lezioni accademiche. Del resto, già ieri in fase di presentazione ufficiale, l’ateneo sedeva al tavolo degli organizzatori con Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio: "L’Università di Pisa - ha detto - crede profondamente nei valori fondamentali dello sport ed è orgogliosa di offrire il proprio supporto a un evento di così grande prestigio. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel sostenere iniziative che rafforzano il legame tra sport, cultura e territorio. Faremo di tutto che quel giorno Pisa possa mettersi in mostra come città che sa accogliere i suoi studenti e capace di offrire loro le migliori opportunità di studio e formazione".

Toccherà invece a Pisamo essere il braccio operativo del Comune nella macchina organizzativa dell’evento: la tappa del 20 maggio sarà il clou di tre giorni di lavoro.

La carovana tecnica del Giro (circa 2 mila persone) arriverà la sera del 18 maggio, ha spiegato l’assessore allo sport, Frida Scarpa: "Hanno già prenotato le camere negli alberghi cittadini e a queste persone vanno poi aggiunte i corridori e il turismo di appassionati che si muove con la carovana rosa. Il 19 sarà invece giorno di riposo con i corridori che però avranno la possibilità di provare il tracciato, infine la tappa del 20 a suggellare tre giorni nei quali Pisa sarà una delle cartoline del Giro d’Italia 2025". Per questo fioriranno intorno a questo appuntamento una serie di iniziative collaterali, compreso un doppio appuntamento sul Ponte di Mezzo il 9 e il 16 maggio per un aperitivo e una cena di gala: "Per noi - dice Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo - è un onore e una grande responsabilità partecipare all’organizzazione della tappa del Giro. Si tratta di una sfida importante che richiede una forte capacità organizzativa ma anche la piena disponibilità di tutta la cittadinanza. Saremo anche impegnati, come facciamo in occasione della settimana della mobilità, nell’organizzazione di alcuni appuntamenti sul ponte di Mezzo per festeggiare tutti insieme questo evento straordinario".

Gab. Mas.