‘Tuttapposto’ sotto l’occhio delle telecamere

Paola

Zerboni

"Dalla finestra vediamo un uomo sopra una donna, sentiamo le urla". Sono le 23.45 di mercoledi in uno dei vicoletti che tagliano Borgo Stretto, cuore della cosiddetta ‘movida’ pisana. È un residente a chiamar la polizia. L’ora è tarda, sì, ma non tardissima, ben prima del coprifuoco infrasettimanale di molti locali. Eppure è lì, sotto le finestre delle case-torri e l’occhio elettronico di almeno tre telecamere della videosorveglianza pubblica – a due passi dal Comune e dai Carabinieri, sul retro della Pisa-da-bere –, che si sarebbe consumata una violenza sessuale. Ai danni di una donna sulla cinquantina, turista traniera che i poliziotti han trovato nuda, confusa, ubriaca. L’uomo che era con lei - fuggito nel trambusto prima dell’arrivo degli agenti – forse è un suo conoscente, forse addirittura il suo ex. Ma non è questo il punto. Se sta agli inquirenti ricostruire nel dettaglio l’accaduto, sorprende che anche di fronte a questo comunque brutto fatto di cronaca, ci sia la consegna del silenzio. Generale e bipartisan. Forse perché c’è chi pensa che una 50enne dabbene non dovrebbe andarsene in giro per locali di mercoledi sera e (sottinteso) se l’è cercata? Forse perché ‘tanto son cose tra sbandati’? Anche ammesso e non concesso che alla fine tutto si derubrichi ad ‘atti osceni in luogo pubblico’(come a luglio col video degli amanti hard ai Bagni di Nerone), nessuno ha da dir niente? Tuttapposto? I problemi dell’umanità (pisana) sono solo le schermaglie (e le pantomime varie, anch’esse bipartisan) sulla base militare o su chi farà il presidente di Acque spa? È regolare che ogni tre per due qualche turista alticcioa* voli giù dai Lungarni? O che un giorno sì l’altro pure chi vive in centro debba lagnarsi per il baccano fino all’alba? "In questi vicoli c’è di tutto – ci dice un cittadino dei comitati – e il controllo è affidato alle telecamere, ce ne sono tantissime. Se non servono come deterrente, speriamo che almeno stavolta servano ad incastrare chi ha compiuto tale violenza su una donna". Già, speriamolo. E speriamo che il finale non sia un film già visto.