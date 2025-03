Tutor e ispettori ambientali. Il Comune pubblica l’avviso: "Presidio contro l’inciviltà"

PISAPromuovere e implementare la tutela ambientale sul territorio comunale anche arruolando un ‘esercito’ di volontari. è la finalità dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Pisa finalizzato alla ricerca di due diverse figure quali quelle di tutor e ispettore ambientale. "L’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’ambiente di Pisa Giulia Gambini – punta tantissimo su quella che è l’attività di controllo e di vigilanza sul territorio, per tutte le tematiche ambientali. In particolare l’attenzione è stata posta anche sull’abbandono di rifiuti e sui conferimenti non corretti, e per questo è stata introdotta, con l’approvazione del regolamento, la figura dell’ispettore ambientale con compiti di vigilanza sanzionatoria e di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza sui corretti comportamenti in materia di conferimento dei rifiuti. Altrettanto importante e di rilievo è la figura del tutor ambientale chiamato a svolgere sul territorio questa attività di formazione ed educazione dei cittadini sulle tematiche ambientali. Nei primi due mesi di quest’anno abbiamo ottenuto degli importanti risultati, grazie alle attività di controllo da parte del personale infatti sono già state emesse nei primi due mesi oltre 100 sanzioni, con un notevole incremento rispetto alle sanzioni emesse nel pari periodo del 2024 che erano 20. L’amministrazione vuole promuovere attraverso questa attività di controllo e sensibilizzazione comportamenti corretti e dissuadere quelli che portano degrado e un danno ambientale alla nostra città. Tutela del decoro, igiene urbana e dell’ambiente sono frutto di un grande lavoro di squadra che vede tutti i soggetti coinvolti: l’amministrazione comunale, il soggetto gestore e i cittadini, ciascuno con il proprio ruolo per tutelare l’ambiente la nostra città".L’ispettore ambientale è incaricato di vigilare sul rispetto delle normative in materia di rifiuti sul territorio comunale, appositamente formato per individuare eventuali irregolarità e/o illeciti, attivando gli opportuni interventi anche di tipo sanzionatorio. Il ruolo potrà essere svolto da dipendenti del gestore del servizio di raccolta rifiuti, dai dipendenti del Comune di Pisa, Guardie Ambientali Volontarie e Agenti Giurati e Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nominate per decreto prefettizio di cui alla L. 189/2004 art. 6 comma 2. I soggetti selezionati, dopo aver partecipato ad apposito corso di formazione, collaboreranno con l’amministrazione per attuare le attività previste dal Regolamento.Ruolo del tutor ambientale, invece, è promuovere comportamenti eco-sostenibili tra i cittadini, collaborando con gli ispettori ambientali comunali per individuare eventuali irregolarità e/o illeciti. Saranno coinvolte associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore, regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), interessati a collaborare con l’Amministrazione Comunale nello svolgimento di tale attività. Le manifestazione di interesse possono essere presentate entro e non oltre lunedì 17 marzo inviate tramite PEC all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per lo svolgimento delle attività di ispettore/tutor ambientale”. Le richieste di chiarimento possono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo [email protected] entro mercoledì 12 marzo. Prima di poter svolgere tali funzioni i soggetti individuati dovranno effettuare un corso di formazione.