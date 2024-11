Turismo: finanziato progetto per la valorizzazione dei musei delle Sinopie e di San Matteo

Pisa, 5 novembre 2024 – Il Comune di Pisa ha ottenuto un contributo di 100mila euro per la valorizzazione digitale dei musei delle Sinopie di piazza Duomo e di San Matteo in Lungarno Mediceo. Si tratta di un progetto che mette in correlazione la piazza del Duomo, patrimonio mondiale Unesco dell’umanità, con le bellezze diffuse nel percorso turistico culturale cittadino, in particolare con il museo nazionale di San Matteo.

“Si tratta di un ulteriore tassello nell’attività portata avanti da tempo da questa amministrazione – commenta l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Il nostro obiettivo è creare un legame sempre più strutturato di cooperazione e coordinamento tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema turistico e a mettere in stratta connessione la piazza del Duomo, quale catalizzatore dei flussi turistici, con il resto della città. Voglio pertanto ringraziare l’Opera della Primaziale, la direzione regionale dei musei della Toscana e il Museo di San Matteo per la importante collaborazione accordata a questo progetto con questo progetto grazie al quale potremo realizzare un prodotto turistico finalmente in grado di mettere in collegamento le opere presenti nella piazza con le opere presenti nel Museo di San Matteo e nell’intera città così da permettere una comprensione ancora più condivisa e approfondita delle bellezze custodite all’interno del contesto cittadino”.

Il progetto finanziato con risorse dalla legge 77/2006 dedicate alla tutela e fruizione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’Unesco, prevede, tra gli altri, la realizzazione di prodotti digitali fruibili in presenza on-site (guide multimediali) e prodotti digitali fruibili da remoto on-line (virtual tour) che consentiranno una visita virtuale dei due musei coinvolti grazie alla realizzazione di due video immersivi che faranno vivere un’esperienza culturale nuova e sorprendente.

I due Virtual Tour sono pensati come complementari alla visita in loco, suscitandone il desiderio, e saranno quindi realizzati in modo da rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del valore Universale ed eccezionale della Piazza e al contempo di metterla in collegamento con il resto della città promuovendo nuove letture e nuove relazioni tra il sito e il centro storico.

Inoltre, verranno realizzati strumenti digitali a sostegno della visita in loco presso il Museo delle Sinopie e il Museo Nazionale di San Matteo: due guide multimediali (una per ciascun museo) direttamente fruibili sullo smartphone del visitatore potrà visualizzare contenuti multimediali extra quali testi, audio, video, immagini.

Il Comune di Pisa, nei mesi scorsi aveva già ottenuto altri contributi per la promozione turistica connessa al sito Unesco, in particolare 100mila euro per il supporto all’engagement della comunità e degli operatori ai fini della formazione al Patrimonio Mondiale e 983mila euro per la valorizzazione dell’offerta turistica della città di Pisa, finanziato dal Ministero del Turismo.