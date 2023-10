Tumori dell’occhio. Maxi congresso

Oggi e domani il Grand Hotel Duomo di Pisa (via Santa Maria 94) ospiterà la quarta edizione del convegno New Trends in Eye Cancer Research and Treatment, cui parteciperanno i maggiori esperti italiani per fare il punto sullo stato dell’arte nella diagnosi e trattamento dei tumori dell’occhio e dell’orbita.

Il convegno è organizzato da Federica Genovesi Ebert - responsabile del percorso assistenziale Tumori oculari dell’Aoup, afferente alla sezione dipartimentale Chirurgia oftalmica, diretta da Guglielmo Pellegrini.

Del percorso, oltre a Federica Genovesi Ebert, fanno parte gli oculisti Federica Cresti, Francesca Guido, Andrea Marabotti e Mario Campanato, la radioterapista Concetta Laliscia, il fisico sanitario Franco Perrone, l’anatomo patologa Angela Pucci, l’oncologo Riccardo Marconcini, il chirurgo orbitario Iacopo Dallan e lo psichiatra Mario Miniati.