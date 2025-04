Truffata e derubata nel parcheggio

Ennesima truffa con furto in un parcheggio di un supermercato. È quanto ha raccontato un utente sulla finestra facebook di "Sei di Pisa se", nella pagina "Segnalazioni". "Sabato mattina, verso le 10, mia nonna è stata derubata nel parcheggio sotterraneo della Coop di Porta a Mare. Mentre stava risalendo in macchina, un uomo italiano si è avvicinato, ha bussato sullo sportello lato guida e le ha detto che aveva perso delle monetine, cercando di attirare la sua attenzione".

Il raggiro avviene come altri simili: "Ha la gomma bucata, ha perso qualcosa, le è scivolato il portafogli...". "Nel momento in cui lei si è voltata per guardare – si legge ancora nel post – lui le ha aperto lo sportello del passeggero e le ha rubato la borsa". Ed è scappato via, come sempre accade in questi casi. "Segnalo l’episodio per invitare tutti a fare attenzione".

Più volte abbiamo raccontato in altri supermercati pisani di questo "trucco" per derubare le persone, spesso donne o anziani. La vittima di turno viene distratta per poi afferrare tutto quello che si trova sul lato del passeggero: borse, effetti personali, soldi. Una volta fatta la spesa, è più facile che le persone siano in difficoltà con le buste e abbiano le mani occupate. Tutto accade velocemente, l’uomo, di solito, agisce da solo o con un complice, distrae con una scusa chi ha deciso di derubare, quindi strappa la borsa e scappa velocemente senza lasciare tracce.