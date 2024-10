Troupe di Rete4 aggredita alla stazione di Pisa, Meoli: "Serve un presidio fisso"

Pisa, 24 ottobre 2024 - Il gruppo "La Mia Città Si-Cura", collettivo creato da Claudio Meoli per fare luce sulle condizioni di disagio e criminalità della città, è intervenuto sull'aggressione alla troupe di Rete4 che sabato è stata aggredita alla stazione centrale di Pisa.

"Inaccettabile quanto ha fatto emergere ieri sera il servizio televisivo della troupe di Rete 4 relativo alla sicurezza del quartiere della stazione di Pisa il quale ha dimostrato che negli anni i protocolli decisi dal Comitato sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale partecipano Prefetto, Questore e Sindaco non si sono rilevati efficaci nel garantire la sicurezza di chi vive, lavora e frequenta quel quartiere che, come dice la giornalista, è “in mano alle bande dei clandestini che dettano legge e terrorizzano i residenti ed i turisti”. Altrettanto preoccupanti le parole di abitanti del posto intervistati.

I componenti di questo gruppo “La Mia Città Si – Cura” in considerazione di quanto sopra ritengono che mai come adesso sia necessario che nell’immediatezza il quartiere torni ad essere vissuto in sicurezza da residenti, turisti, studenti, commercianti. E’ necessario un presidio h24 di personale delle forze di polizia che, diversamente da adesso, camminino a piedi nel quartiere. La loro presenza costante non potrà che scoraggiare attività di spaccio, aggressioni, furti e quanto altro. La sicurezza è la nostra libertà e pertanto va difesa riappropriandoci dei luoghi in cui viviamo o che frequentiamo, ma per tornare ad essere sicuri a casa nostra dobbiamo cooperare ed unirci per investire su azioni concrete finalizzate a far ritornare quel quartiere sicuro, collaborando anche con le autorità preposte.

Premesso ciò questo gruppo “La Mia Città Si – Cura” si rende disponibile con le proprie telecamere nel documentare cosa accade ogni giorno in Viale Gramsci, Gallerie Gramsci, Piazza Stazione, Via Vespucci, Via Colombo, Viale Bonaini, Via Cattaneo. Se sistematicamente quei loggiati, quelle strade saranno popolati e vissuti da un congruo numero di cittadini rispettosi degli altri allora possiamo sperare di tornare ad impossessarcene. “Ma per fare ciò è necessaria la collaborazione del maggior numero di coloro che hanno a cuore il quartiere affinché nell’accompagnarci nelle nostre riprese ci indichino le criticità. Se condividete il nostro pensiero contattateci pure su questo gruppo Facebook. Se lo ritenete potete farlo in forma privata".