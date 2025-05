Tropical Vibes sul Ponte di Mezzo. La tribù dei 4mila balla sull’Arno

Collegamento per eccellenza tra le parti di Tramontana e Mezzogiorno, per una sera il Ponte di Mezzo si è trasformato in una discoteca a cielo aperto per la prima volta nella sua storia. Nella sera della vigilia della tappa del Giro d’Italia, il principale ponte pisano è diventato teatro di musica e divertimento grazie al sound di "Tropical Vibes". Un evento che ha riscritto la storia delle notti pisane, organizzato dal Comune di Pisa grazie a un’idea del consigliere comunale Lorenzo Vouk, con il pieno supporto del sindaco Michele Conti e dell’assessore allo Sport Frida Scarpa, con la regia del "re della notte", il manager Glauco Ghelardoni e del "principe delle notti pisane" degli anni ‘00 Alessandro Trolese, insieme al, ItsTime Eventi, Monkey Beach, Mi Casa es Tu Casa, 90 Rememories, Anima e Cuore e Momento.

Più di 4mila le persone arrivate su Ponte di Mezzo e nelle vicine Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre per assistere alla festa che ha visto in console il dj di fama internazionale Federico Scavo e Niki The Voice. "Una serata fantastica, piena di emozioni: voglio ringraziare coloro i quali hanno reso possibile tutto questo" le parole piene di entusiasmo del noto imprenditore Trolese. "Per la prima volta Ponte di Mezzo ha ospitato una serata musicale di altissimo livello, richiamando una quantità di persone oltre ogni previsione. Siamo doppiamente soddisfatti: tutto si è svolto alla perfezione sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e della sicurezza. Appuntamenti come questo devono essere di stimolo per organizzare nuovi eventi in grado di promuovere la città". "In 23 anni di lavoro, questo è il primo evento che organizzo per la mia città: vederne il successo è motivo di grande soddisfazione" afferma Ghelardoni, che aggiunge "la location ha giocato un ruolo fondamentale. Sono felice di aver contribuito a scrivere un pezzo della storia della musica pisana insieme ad amici".

Un vero ritorno alle origini per il dj Scavo: "Ho rivissuto alcuni dei momenti più belli della mia carriera, come i primi party alla vecchia ‘Amaltea’. Ho suonato in quattro continenti, ma quello di lunedì rimarrà un ricordo indelebile". Chiosano le parole di Niki The Voice: "35 anni di carriera, ma sarà impossibile dimenticare questa serata. Mi auguro che sia solo l’inizio di una stagione di eventi che possano vedere protagonista il centro di Pisa e i suoi luoghi più iconici, all’insegna della bella musica e del divertimento nel rispetto delle regole".