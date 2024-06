Weekend di disagi sulla linea Firenze-Pisa. A Coltano "passaggio a livello bloccato"

Pisa, 29 giugno 2024 – Cancellazioni e riprogrammazioni di treni sulla linea Firenze-Pisa, tra Pontedera e Pisa, con conseguenti disagi per i pendolari, dureranno fino a tutta la giornata di lunedì, ad eccezione di domani perché il giorno festivo prevede la circolazione di un numero decisamente inferiore di convogli.

Lo ha reso noto Rfi facendo il punto sui lavori di ripristino del sistema distanziamento treni danneggiato all’alba del 25 giugno da un rogo doloso. Un’azione di sabotaggio compiuto sulla cabina Putignano-Sant’Ermete che, secondo gli inquirenti, è da attribuire alla galassia anarchica. Il fuoco ha danneggiato la centralina rendendo impossibile la circolazione dei treni, nel tratto compreso tra Pontedera e Pisa, su un solo binario anche per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza. Allo stato la previsione di Rfi e di ripristinare la normalità non prima di martedì mattina, a meno che non si verifichino nelle prossime 48 ore ulteriori possibili intoppi al momento non prevedibili. L’incendio già il primo giorno aveva creato forti disagi al traffico dei pendolari con cancellazioni e ritardi pesanti, progressivamente smaltiti con il passare delle ore. Rfi invita l’utenza a prendere informazioni direttamente nelle stazioni o sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana prima di mettersi in viaggio. Ieri intanto altri disagi sono stati denunciati sulla linea Pisa-Livorno dal comitato difesa di Coltano per il passaggio a livello bloccato per più di un’ora tra via Le rene e via del Caligi che di fatto ha isolato la frazione rurale dalla città, stante l’impossibilità di attraversare la ferrovia e il ponte dell’Aurelia chiuso.

Al netto del guasto di ieri, i coltanesi lamentano tuttavia abituali lunghe attese davanti alle sbarre del passaggio a livelllo: "Mezz’ora se non addirittura di più - scrive il comitato in una nota - nonostante le ripetute segnalazioni inviate alle Ferrovie dello stato sul sito di Rfi. In caso di richiesta di un intervento di soccorso la centrale operativa a cui veniamo collegati è Pisa e quelle sono le uniche vie di accesso a Coltano: se le ambulanze trovano il passaggio a livello chiuso noi possiamo morire, perché a Coltano si arriva, con fatica, solo da Livorno". Il passaggio a livello guasto e bloccato ha fatto rivivere ai residenti di Coltano l’episodio dell’8 maggio 2022, quando "alle 21.52 un treno transitò con le sbarre alzate".

Gab. Mas.