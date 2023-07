di Michele Bufalino

Tre calciatori hanno scelto la città di Pisa e la sua provincia per sposarsi. Da Adam Nagy passando per Amedeo Benedetti e Andrea Arrighini con le rispettive mogli. I ‘matrimoni dell’anno’ sono stati organizzati da ben tre aziende del territorio. Si tratta di Aurora Catering, di Caterina Wedding e di Valle di Badia, la struttura dell’antico borgo di Buti insignita del titolo di migliore struttura italiana per matrimoni agli Italian Wedding Awards 2022. Il calciatore di origine ungherese Adam Nagy si è infatti unito in matrimonio con Agnes lo scorso 28 giugno.

Un matrimonio con un piccolo ‘giallo’ risolto abilmente dalle aziende pisane. A pochi giorni dall’evento è arrivata la chiusura straordinaria della chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri e la soluzione è stata trovata con la chiesa di San Michele in Borgo. "Nagy ha fortemente voluto scegliere una chiesa che si trovasse nel cuore della città di Pisa - spiega Caterina Testardi di Caterina Wedding -. La coppia voleva offrire agli ospiti la possibilità di vivere la città per un ricordo indelebile di un giorno così importante. Per giorni gli ospiti hanno soggiornato negli alberghi del centro città spostandosi a Valle di Badia per il ricevimento".

L’evento è stato curato grazie a una joint venture tra il borgo di Buti, Caterina Wedding e Aurora Catering. "Per l’occasione abbiamo puntato su menu made in Italy a 360 gradi - rivela Antonio Campanale di Aurora Wedding -. Il primo giorno è stato realizzato un pizza e pasta party. Abbiamo fatto arrivare un mastro pizzaiolo da Napoli e due cuoche da Ruvo di Puglia che hanno cucinato a vista orecchiette fatte in case saltate con pomodoro, ricotta e basilico". L’evento ha avuto anche una presenza d’eccezione, quella del vip chef Damiano Carrara: "Al dolce ci ha pensato Damiano Carrara, con cui è nata una splendida organizzazione dato che organizzammo per lui il suo matrimonio - prosegue Campanale -. Carrara ha servito un tiramisù alla sua maniera, ma anche la torta nuziale il giorno successivo". Se la prima serata infatti aveva come tema portante quello del country chic alla toscana, per il giorno del ricevimento è stato realizzato un effetto tunnel di luci che ha illuminato il cielo stellato del borgo. "Per il ricevimento abbiamo pensato a un risotto peperone rosso e stracciatella, oltre a un pacchero con ragù di cinta di Gragnano e, soprattutto - conclude Campanale -, una faraona chicchi di uva regina e marsala vergine, uno dei piatti forti dello chef pisano Sergio Lorenzi all’epoca del suo ristorante stellato a Pisa negli anni ‘70 e ‘80". Il 2 luglio è stata la volta del matrimonio di Amedeo Benedetti con la propria consorte, mentre Andrea Arrighini si sposerà a sua volta il prossimo 8 luglio.