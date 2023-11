Trasporti sociali, sanitari. Calp cerca volontari

Sono già 48 (molti di questi abilitati anche per il 118) i volontari della Calp-Croce azzurra litorale pisano ‘iscritti’ e pronti a scendere in campo. Già un buon numero, ‘raccolto’ in pochissimi mesi dall’avvio dei lavori. I bisogni di Marina, Tirrenia e Calambrone (e della sua popolazione, sia in inverno che d’estate quando arrivano anche bagnanti e turisti) sono, però, talmente tanti che la squadra può ulteriormente ampliarsi. In particolare, servono volontari per coprire i trasporti sociali con il mezzo attrezzato (doblò o pulmino), i trasporti sanitari con l’ambulanza ordinaria, le attività legate ai servizi alimentari che si svolgono nella sede nel centro di Tirrenia nonché i ‘turni’ dello "sportello di ascolto" che ha luogo, invece, nella sede di Marina di Pisa al distretto socio-sanitario. Servizio utile, questo, per fornire informazioni e prenotare prestazioni, dagli esami ematici agli esami strumentali. Per questo l’associazione chiama a raccolta chiunque abbia voglia di mettersi a disposizione: domani sera alle 21 nei locali della parrocchia di Tirrenia. Durante l’incontro il Consiglio direttivo della Calp illustrerà i diversi settori di attività su cui l’associazione è già operativa e quelli sui quali ha intenzione di mettersi in azione e tutte attività per le quali è necessaria la disponibilità di volontari. Sarà anche fatto il punto sui diversi percorsi di formazione necessari per poter svolgere al meglio e nel rispetto della normativa vigente l’attività in qualità di volontari. Prossime iniziative in programma: l’installazione del Defibrillatore pubblico a Marina. Tra i progetti anche una serie di iniziative di prevenzione lungo tutto il litorale mettendo in rete, sotto la regia del distretto e dei medici di medicina generale, chi può offrire prevenzione alla popolazione. Un’idea emersa dopo la partecipazione dell’associazione, nelle scorse settimane, alla Giornata della Prevenzione organizzata alla Stazione Leopolda. E non mancherà l’impegno con le scuole e i giovanissimi: il primo incontro (di tre) si è svolto all’Istituto comprensivo Niccolò Pisano di Marina di Pisa.

Nel corso della mattinata sono stati spiegati i rudimenti di rianimazione cardio-polmonare a docenti e non della scuola e sono state affrontate varie tematiche legate al massaggio cardiaco oltre all’utilizzo del defibrillatore. Chi non potesse partecipare alla riunione di domani sera ma è ugualmente interessato a diventare volontario o socio della Calp può inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

Francesca Bianchi