Trasporti, orario invernale. Hinterland a tariffa urbana

PISA E PROVINCIA

L’avvio della scuola coincide anche con l’introduzione dell’orario invernale dei pulman di linea. L’aumento del numero delle corse, sia in città che in provincia, con le direttrici principali verso i poli degli istituti Secondari di secondo grado (ex superiori) – Pisa, Pontedera, San Miniato, Cascina e Volterra – in questi primi giorni di scuola potrebbero non essere sufficienti a evitare disagi. Perché, come ogni anno, le scuole iniziano con orari provvisori, c’è chi entra dopo ed esce prima e i bus hanno comunque orari tarati sugli ingressi e le uscite definitivi.

Intanto, però, c’è da registrare una buona notizia per gli studenti e gli abitanti dell’hinterland pisano. Raggiunto l’accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane per risolvere il problema dell’aumento delle tariffe degli autobus sia per la zona di Riglione-Oratoio che per quella di San Piero-La Vettola che tornano a far parte della tariffazione urbana. L’intesa che è stata già validata anche dalla Regione Toscana. I biglietti urbani per le due zone sono in vigore da oggi. "Oggi abbiamo risolto il problema dell’aumento delle tariffe degli autobus per Riglione Oratoio e San Piero La Vettola – commentano il sindaco Michele Conti e l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – Ringrazio Autolinee Toscane per l’immediata collaborazione nella soluzione del problema, soprattutto alla vigilia dell’apertura delle scuole. Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale per molte famiglie, che necessita di essere salvaguardato e potenziato".

Questa era una novitò attesa da centinaia di utenti. Non ci sono altre particolari novità per il resto della provincia dove le corse principali vengono mantenute e, se necessario, come dice Autolinee Toscane in una nota, riviste in caso di particolari problemi, necessità e richieste da parte degli enti locali. Come è successo per la zona di Chianni e Casciana Terme dove continua il servizio di linea e navetta di collegamento tra i due centri a causa della chiusura della strada provinciale del Montevaso.

"Autolinee Toscane informa che, a seguito di ulteriori intese fra enti locali riguardanti la viabilità, a partire dal 15 settembre 2023, con l’avvio del servizio invernale scolastico, continua il servizio navetta di collegamento tra Casciana Terme e Chianni. Da Casciana per Chianni le corse partono alle 4,35, 5,39, 7,05, 9,50, 11,40, 13,02, 14,10, 15,15, 18,08, 19,30 con fermate a Rivalto, Chianni e Chianni Le Case. Le corse da Chianni per Casciana Terme, invece, avranno il segunte orario: da Chianni Le Case alle 5,08, 6,12, 7,38, 10,23, 12,13, 13,39, 14,43, 15,48, 18,36 e 20,03 con fermate a Chianni e Casciana Terme.

g.n.