Trap Ebbasta? In realtà oltre il 40% ama il pop

Per capire il pensiero dei nostri compagni riguardo la musica, specialmente la trap, abbiamo fatto un sondaggio a scuola. 148 studenti hanno risposto e abbiamo scoperto cose inaspettate. La maggior parte dei ragazzi ha affermato che la musica ha un ruolo molto importante nelle sue giornate ma la musica trap non è, come ci si potrebbe aspettare, il genere più ascoltato, anche se piace a molti. Dal sondaggio risulta infatti che la musica pop è la preferita con il 40,5%, al 2° posto troviamo la trap con il 24,7% e al terzo il rock e il rap con il 11,8%. Notiamo invece che il 52,9% ascolta la musica trap mentre il 47,1% non la ascolta quindi anche se non è la preferita è comunque ascoltata. Non è vero che i giovani ascoltano solo la trap e quindi sarebbe sbagliato continuare a dirlo. Ecco alcune opinioni dei nostri compagni: "I ragazzi vanno dietro a questi autori solo per la loro fama". "E’ un genere che mi piace molto perché gli artisti scrivono canzoni orecchiabili ma preferirei che non fossero così volgari e che non incitassero all’uso di stupefacenti e di armi, non è un buon esempio". La canzone trap preferita è I P’ME TU P’TE di Geolier che il cantante ha presentato al festival di Sanremo di quest’anno. Il più votato è stato Sfera Ebbasta (46,3%) al secondo posto troviamo Shiva (19,4%) e al terzo c’è Geolier (16,7%). Non esiste il trap ebbasta.