Transizione ecologica. Al via il corso gratuito dell’Università di Pisa

Soltanto trenta posti disponibili e iscrizioni aperte sino al prossikmo 3 ottobre per il corso di alta formazione “Ecoesione. Strumenti per promuovere la giustizia sociale nella transizione ecologica" dell’Università di Pisa. Aperto a tutti e gratuito, il corso giunto quest’anno alla terza edizione si svolge in presenza dall’11 ottobre 2024 al 16 marzo 2025 e si articola in sei moduli di 12 ore ciascuno, un seminario residenziale conclusivo di 16 ore, e 22 ore di autoformazione per un totale di 110 ore.

Il corso proposto dall’Ateneo pisano affronta in prospettiva interdisciplinare i temi della crisi e della transizione ecologica, le politiche di contrasto (mitigazione, adattamento, conservazione), i connessi rischi sociali (diseguaglianza, disoccupazione ed esclusione) e le strategie per una giusta transizione fondata su politiche eco-sociali integrate. La formula prevede un mix di lezioni frontali e laboratoriali, con analisi di caso, esercitazioni e attività di gruppo (simulazioni, discussioni guidate, rielaborazione di esperienze, ecc.). Si arricchisce inoltre di quattro tavole rotonde tematiche (su mobilità sostenibile, welfare ed energia, moda e cibo) che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, sindacati, imprese e associazioni.

Il corso è destinato a chi è interessato, nella professione, nella ricerca o anche nel volontariato, a promuovere l’integrazione tra esigenze, azioni e strategie della transizione ecologica e della giustizia ambientale con quelle della coesione e giustizia sociale.

L’iniziativa è parte del progetto Pra-Unipi (2022) “Wellbeing in a Dematerialized Economy: An RRI Conception” ed è promossa dai Dipartimenti di Economia e Management e di Scienze Politiche, di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, dal Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” (Cisp), dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo studio degli effetti del cambiamento climatico (CIRSEC) in collaborazione con Anci Toscana, CGIL Toscana, Ires Toscana, Laboratorio di studi rurali “Sismondi”, Slow Food Toscana e Terra! e dal Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” (CISP).

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito https://cisp.unipi.it/corso-di-alta-formazione-ecoesione-strumenti-per-promuovere-la-giustizia-sociale-nella-transizione-ecologica-iii-edizione-2024.

r.p